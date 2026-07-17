Au lăsat pentru câteva zile locurile de muncă și rutina de zi cu zi pentru a îmbrăca din nou uniforma militară. În poligon și pe câmpul de instrucție, rezerviștii repetă comenzile învățate în timpul serviciului militar, exersează tragerile, manevrele tactice și tehnicile de prim ajutor, sub supravegherea instructorilor. Exercițiile au loc pe o perioadă de cinci zile, timp în care rezerviștii se familiarizează și cu tehnica și armamentul modern din dotarea Armatei Naționale.

Comenzi scurte, focuri de armă și exerciții tactice în teren. Așa decurge instruirea rezerviștilor, chemați să-și reîmprospăteze deprinderile militare.

Vasile PÎNTEA, REZERVIST: „Ni s-au dat exemple practice, treptat de la prima zi până la ultima. Am învățat armamentul nou care este în dotarea Armatei Naționale, toate pe care Republica Moldova nu le-a avut, noi le-am învățat teoretic, apoi practic.”

Așa că au început cu asamblarea și dezasamblarea armei, verificarea acesteia și respectarea regulilor de siguranță.

Armele sunt de mai multe tipuri, iar totul se desfășoară contra cronometru.

Următoarea etapă a fost să își reamintească cum să mânuiască arma atunci când o îndreaptă spre țintă.

„Apăsați ușor pe trăgaci, simțiți arma.”

A urmat proba de tragere, sub supravegherea strictă a instructorilor.

Rezerviștii au exersat și diferite tactici de luptă în teren.

„Pregătim grenada de mână. Grenade foc.”

Pe lângă instruirea militară, rezerviștii și-au reamintit și procedurile care pot salva vieți în situații critice. Exercițiile de la Brigada 1 Infanterie Motorizată Moldova din Bălți a adunat 100 de rezerviști.

Pavel MOISENCO, REZERVIST: „Eu cred că fiecare bărbat adevărat ar fi bine să treacă prin așa ceva, să vadă de ce este capabil. Nu au fost exerciții grele sau ușoare, depinde de cum îți reușește, unul reușește la un exercițiu, altul la celălalt.”

Artur LEȘCU, REZERVIST: „Nu am avut nici câteva clipe să nu fac nimic. Căutam un pic de timp ca să îi pot suna pe ai mei, să discutăm așa că un exercițiu plin de evenimente. Fiecare zi cu evenimente și de la zi la alta tot mai interesantă.”

Exercițiul se desfășoară timp de cinci zile și are drept scop verificarea aptitudinilor rezerviștilor, precum și familiarizarea acestora cu tehnica, echipamentul și armamentul din dotarea Armatei Naționale.