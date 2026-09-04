Cutremur, incendiu, accident rutier, scurgeri de gaze și chiar un focar de gripă aviară – toate au fost, astăzi, scenarii de lucru pentru autoritățile și serviciile de intervenție din raionul Basarabeasca. Aproximativ 160 de oameni și 26 de unități de tehnică au fost mobilizate pentru a testa cât de bine sunt pregătite echipele să reacționeze în situații de criză. Salvatorii, polițiștii, medicii și reprezentanții altor servicii au exersat intervenția, coordonarea și comunicarea, astfel încât, în cazul unei urgențe reale, fiecare să știe exact ce are de făcut.

Potrivit unuia dintre scenariile exercițiului, în urma unui cutremur puternic, o clădire cu trei etaje a fost cuprinsă de flăcări. Mai multe persoane au rămas blocate în interior.

Imediat au ajuns pompierii și echipajele de ambulanță, fiind instituit un stat major de intervenție.

„Echipele sunt gata de a interveni.”

Pompierii au evacuat în siguranță toate persoanele din clădire și au lichidat incendiul.

Ion CATANE, ȘEFUL SECȚIEI SITUAȚII EXCEPȚIONALE BASARABEASCA: „Au intervenit două autospeciale și opt angajați, a fost creat un stat major, incendiul a fost lichidat, iar oamenii au fost salvați.”

Între timp, cutremurul ar fi provocat și un accident puternic, soldat cu mai multe persoane rănite.

Salvatorii și medicii au acționat împreună pentru a scoate în siguranță persoanele blocate în mașina avariată.

Elena DUMINICĂ, ȘEFA SAMU BASARABEASCA: „Medicii de pe ambulanță au acordat primul ajutor medical și au transportat pacienții la spital, în secțiile necesare.”

Cutremurul ar fi avariat și o conductă de gaz în satul Abaclia.

Iar într-o gospodărie din orașul Basarabeasca a fost simulat un focar de gripă aviară. Specialiștii au exersat acțiunile necesare pentru nimicirea păsărilor infectate și dezinfectarea zonei.

Vasile GAȘPAR, ȘEFUL DIRECȚIEI PREVENIREA RISCURILOR, IGSU: „Unul dintre principalele obiective ale acestor exerciții este verificarea capacității serviciilor și forțelor de protecție civilă de a reacționa prompt în situații de urgență.”

Ultimele exerciții de acest nivel în raionul Basarabeasca au avut loc în acum 4 ani.