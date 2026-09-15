Piața liberă a gazelor și energiei electrice există în Republica Moldova de mai mulți ani, însă pentru consumatorii casnici rămâne încă puțin cunoscută. Experții spun că liberalizarea ar trebui să aducă mai multă concurență și oferte mai diverse, însă, deocamdată, nu este clar câți furnizori se adresează efectiv gospodăriilor. Pentru unii consumatori, trecerea pe piața liberă poate fi avantajoasă, în timp ce pentru alții diferența de preț ar putea fi nesemnificativă.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „Noi din 2016 am modificat legislația și pe gaze și pe energie să avem piață concurențială, să avem furnizori privați. Și abia în aprilie 2026 am liberalizat piața pentru consumatorii mari. Deci ei au fost forțați, să iasă pe piața liberă. Consumatorii mari în mare parte procură gazele de la bursă.”

În cazul energiei electrice, vorbim atât despre furnizori care cumpără de pe piața internațională, cât și despre cei care produc energie din surse regenerabile, explică Tofilat.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „Ei plătesc pentru folosirea rețelelor de gaze sau de energie electrică și caută clienți cui pot vinde gazul sau energia. Deci concurență avem la cumpărarea și vânzarea gazelor sau energiei electrice.”

Eugen MURAVSCHI, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „Chiar dacă locuiești la bloc, poți să-ți alegi de la cine să cumperi energie electrică, de la cine să cumperi gaze naturale.”

Pe piața liberă, consumatorul poate negocia direct cu furnizorul condițiile în care cumpără energia sau gazele. În schimb, pe piața reglementată, tarifele sunt aprobate de ANRE.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „Poți rămâne la serviciu reglementat unde ANRE stabilește periodic tarifele sau poți merge în piața liberă și atunci tu negociezi aparte cu furnizorul la ce condiții la care el îți vinde energia sau gazele. Poate fi modificat tariful o dată în lună, poate fi tarif pe intervale orare dacă ai contor inteligent, poate fi un tarif fix pe un an de zile, deci depinde cum semnezi contractul și cum te înțelegi.”

Eugen MURAVSCHI, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „Nu trebuie să ne limităm doar la preț. Vedem cifra cea mai mică și dăm click acolo, condițiile contractuale, durata contractului, la parametrii serviciului, la condițiile de reziliere. Acum încă noi vorbim un pic teoretic pentru că acest comparator de fapt încă nu e funcțional.”

Rămâne însă neclar câți furnizori vom avea pentru consumatorii casnici, odată ce piața liberă este mai atractivă pentru consmatorii mari, spun experții în domeniu.

Eugen MURAVSCHI, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „Conform rapoartelor ANRE de monitorizare a pieței, în prima jumătate anului, noi am avut nouă furnizori de energie electrică activi, care chiar au avut activitate, și 14 furnizori de gaze naturale. Titulari de licență sunt mai mulți, dar noi vorbim de companii care chiar au avut careva activitate, adică știm că ele sunt active.”

Sergiu TOFILAT, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „Pentru consumatorii casnici consumul nostru e destul de mic și noi nu tare resimțim acest lucru. E mai interesant la consumatorii care au echipamente electrice care consumă mai mult, de pildă mașini electrice, și acolo ai vrea să ai, de pildă, tarife diferențiate.”

În cazul energiei electrice, însă, dezvoltarea pieței este influențată și de capacitatea limitată de import și de deficitul de energie în orele de vârf.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „Noi suntem conectați cu rețelele europene, dar avem o singură linie electrică. Atunci când Uniunea Europeană a acceptat să ne conectăm Moldova și Ucraina la rețelele europene, UE ne-a spus că pot livra energie în cantități limitate. Vara vorbim de 1700 MW pe oră pentru ambele țări, Moldova și Ucraina, iarna e 2100 MW pe oră.”

Experții spun că piața liberă este încă într-o etapă de dezvoltare pentru consumatorii casnici. Concurența reală va depinde nu doar de numărul furnizorilor, ci și de câți dintre ei vor veni cu oferte accesibile și atractive pentru gospodării.