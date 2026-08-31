Limba română a reunit peste 1.000 de oameni și în afara capitalei. Marea Dictare Națională s-a desfășurat în alte 16 localități din țară, printre care Bălți, Sângerei, Căușeni și Cimișlia. Participanții și-au testat cunoștințele și au celebrat Ziua Limbii Române. La Soroca, sărbătoarea a fost marcată printr-un concert organizat în fața Cetății.

Ziua Limbii Române a fost marcată la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți printr-o dictare organizată sub stejarul din scuarul instituției. Studenți, profesori și membri ai comunității au scris românește, celebrând limba, cultura și identitatea națională.

„Mă bucur foarte mult ca s-a organizat un asemenea eveniment la noi la Bălți și sper că și mai departe să ținem minte despre trecutul nostru și să onorăm prezentul.”

„Mi s-a părut foarte interesant și potrivit prin tematica care relata despre limba noastră. Dictarea nu mi s-a părut dificilă, dar și interesantă în același timp.”

Marea Dictare a fost organizată și la Sângerei.

Pentru unii a fost o provocare, iar pentru alții, o datorie morală. Profesorii spun că promovarea și folosirea corectă a limbii începe prin propriul exemplu.

Rodica BUDEANU, PROFESORĂ DE LIMBA ROMÂNĂ, DIRECTOARE DE GIMNAZIU: „Am decis să participa la Marea Dictare Naționale, aceasta fiind pentru mine o datorie. Predau această limbă zi de zi. M-am născut vorbind, auzind limba română într-o țară independentă. Consider că este datoria mea și a tuturor celor care o vorbesc.”

Victoria MIȚIC, DIRECTOARE DE GIMNAZIU: „Sunt din satul Copăceni, satul de baștină al lui Adrian Păunescu. Consider că este datoria morală a fiecărui cetățean să încerce măcar o dată în viață să participe la acest eveniment cultural cu o inițiativă atât de frumoasă a Ministerului Educației și Cercetării.”

În premieră, în acest an, Marea Dictare Națională a ajuns și în sud-estul țării. Sub un ecran amenajat în fața Liceului „Alexei Mateevici” din Căușeni, zeci de locuitori ai orașului au participat la dictare.

„Este de datoria noastră să citim, să scriem corect. Este o transmitere din generație în generație, eu fiind cetățean al Republicii Moldova, să scriu corect limba română.”

Iar la Cimișlia, majoritatea participanților au ținut să poarte haine tradiționale la dictare. Evenimentul a început cu intonarea imnului de stat.

Totodată, la Soroca, Ziua Limbii Române a fost marcată printr-un concert organizat în fața cetății.

În total, 3.500 de persoane au participat la cea de-a IV-a ediție a Marii Dictări Naționale. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, notele de 9 și 10 vor fi răsplătite cu premii.