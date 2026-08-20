Din nou, un aparat de zbor militar a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. O dronă, preliminar identificată ca fiind de tip Shahed 136 (Geran-2), a fost detectată în această dimineață, după ce a survolat ilegal frontiera din Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat și monitorizat zborul neautorizat la ora 03:16.

Preliminar, este vorba despre o dronă de tip Shahed-136, cunoscută și sub denumirea Geran-2. Aparatul a traversat ilegal frontiera de stat din Ucraina, în zona localității Cotlovina, regiunea Reni, și a continuat să zboare în direcția satului Etulia, din UTA Găgăuzia.

Drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 03:22, îndreptându-se din nou spre Ucraina.

Survolul a avut loc pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei

Autoritățile precizează că survolarea teritoriului Republicii Moldova a avut loc în contextul atacurilor aeriene lansate în această noapte de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Deocamdată, autoritățile nu au raportat despre producerea unor incidente sau pagube pe teritoriul Republicii Moldova în urma acestui survol.

Nu este primul incident de acest fel

În ultimele săptămâni, astfel de incidente au devenit tot mai frecvente.

Pe 11 august, un alt aparat de zbor a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, prin localitatea Priozeornoia, după ce a venit din direcția regiunii Odesa, Ucraina.

Cu doar câteva zile înainte, pe 9 august, o explozie puternică s-a produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. La fața locului au fost găsite fragmente despre care autoritățile au spus că ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Nimeni nu a fost rănit.

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De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.