Drona care s-a prăbușit ieri în raionul Telenești era de tip Gheran și avea o încărcătură de luptă de peste 50 de kilograme. Explozibilul a fost găsit în apropiere de locul căderii. După ce l-au dezamorsat, geniștii Armatei Naționale l-au detonat în condiții sigure. Potrivit primarului localității, aparatul de zbor s-a prăbușit, după ce s-ar fi lovit de un copac. Între timp, Moscova amenință cu un răspuns pe măsură ca urmare a expulzării unui angajat al ambasadei ruse.

Primele examinări ale aparatului de zbor, făcute de specialiștii de la Bombteh, au arătat că drona este de tip Gheran-4 cu propulsie turbo-reactivă.

„La aproximativ 5 metri de acesta a fost depistată partea de luptă, de tip termobaric, cu efect prin schije, cu o masă totală de 52,4 kg”, scriu oamenii legii în comunicatul de presă. Partea cu explozibilul a fost evacuată în siguranță de geniștii Armatei Naționale.

Tot ei au executat dezamorsarea și nimicirea focosului. Incidentul s-a întâmplat ieri după masă, drona fiind găsită la 100 de metri distanță de casele de locuit din Chiștelnița. Zona a fost imediat securizată.

Primarul localității spune că oamenii au observat drona când încă se afla în aer.

Alexandru ISAC, PRIMARUL SATULUI CHIȘTELNIȚA: „Au auzit-o mai mulți localnici și am fost telefonați că a zburat spre Orhei, deasupra satului.”

Drona s-ar fi prăbușit după ce s-a lovit de un copac, susține edilul.

Alexandru ISAC, PRIMARUL SATULUI CHIȘTELNIȚA: „Ea s-a lovit de un copac, după care a căzut într-un câmp de porumb. Copacul era chiar lângă ultima gospodărie a localității. Acolo nu locuiește nimeni de mult timp, dar...”

Aseară, după incident, Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat expulzarea unui angajat al Ambasadei Rusiei, ca măsură de răspuns, fără a preciza despre cine este vorba. Astăzi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a declarat că Moscova va veni cu un răspuns ferm. Incidentul a fost condamnat și de președinta Maia Sandu, precum și de Ambasada Ucrainei la Chișinău.

Potrivit datelor Ministerului Apărării, de la începutul războiului dus de Rusia în Ucraina, în țara noastră au fost înregistrate 102 incidente de încălcare a spațiului aerian. Jumătate dintre cazuri au avut loc în acest an. Autoritățile îndeamnă populația să nu se apropie de drone, rachete sau de fragmentele acestora, să nu le atingă și să nu le miște. De asemenea, trebuie să sune la 112.