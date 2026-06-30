Temperaturile extreme din ultimele zile au afectat mai multe drumuri naționale din țară. Din cauza caniculei, pe nouă sectoare de drum s-au produs deteriorări ale carosabilului din beton-ciment, iar echipele de drumari au intervenit pentru remedierea problemelor și asigurarea circulației în siguranță.

Potrivit AND, lucrările au fost efectuate în apropierea localităților Glinjeni, Roșcani, Dumbrăvița, Mărăndeni și pe sectorul de ocolire a municipiului Bălți, dar și în localitatea Porumbrei.

drumuri/ Facebook.com

drumuri/ Facebook.com

drumuri/ Facebook.com

drumuri/ Facebook.com

În acest sens, reprezentanții administrației îndeamnă șoferii să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele afectate.

Cod Galben, Portocaliu și Roșu de caniculă

Avertizarea vine în continuarea celei emise săptămâna trecută, când meteorologii au instituit Cod galben, Cod portocaliu și Cod roșu de caniculă pentru perioada 28 iunie – 1 iulie, pe fondul unui val de căldură persistent care afectează Republica Moldova.

Recomandările specialiștilor

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să limiteze efortul fizic desfășurat în aer liber. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de afecțiuni cronice.