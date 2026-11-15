După mai bine de 12 ani de la pornirea urmăririi penale, dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău se apropie de un verdict în prima instanță. Procurorul cere pedepse de până la șase ani de închisoare pentru cei opt inculpați, printre care fostul premier Iurie Leancă și fostul ministru al Economiei, Valeriu Lazăr. Experții juridici au însă opinii împărțite: unii spun că verdictul va depinde de probele din dosar, în timp ce alții nu exclud o achitare, inclusiv din cauza modificărilor operate de Curtea Constituțională.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Totul a început în 2012, când Guvernul condus de Vlad Filat a propus concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Un an mai târziu, executivul lui Iurie Leancă a aprobat concesiunea, iar câștigătoare a fost desemnată Avia Invest, asociată ulterior cu Ilan Șor. Pe 30 august 2013, aeroportul a trecut în gestiunea companiei private, care și-a asumat investiții de 244,2 milioane de euro,iar statului urma să-i revină doar 1% din veniturile concesionarului.”

Tocmai această diferență stă la baza acuzațiilor procurorului de caz, care susține că licitația ar fi fost trucată, iar redevența pe care compania urma să o achite statului ar fi fost redusă de la 8% la doar 1% din venituri.

Victor MUNTEAN, PROCURORUL DE CAZ: „Sunt vicii ascunse constatate de către organul de urmărire penală ce s-au soldat la soluția adoptată prin hotărâre de guvern, prin contractul de concesiune și prin acte de predare-primire a bunurilor.”

Ilie CHIRTOACĂ, PREȘEDINTELE CENTRULUI DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA: „Statul urma să obțină un anumit dividend sau royalty, care trebuia să fie în jur de 10–12%. Acest contract prevedea, de fapt, 1%.”

Asocierea companiei Avia Invest cu Ilan Șor stă la baza unei alte acuzații formulate de procurori - inculpații ar fi acționat în interesul grupării conduse de el. Experții atrag însă atenția că apartenența la un grup criminal organizat trebuie demonstrată prin probe întemeiate.

Alexandru BOT, EXPERT JURIDIC WATCHDOG: „E ușor să spui gruparea Plahotniuc, gruparea Șor, Platon și așa mai departe, neînțelegând cine sunt oamenii după acest nume, care sunt atribuțiile. Noi nu avem în istoria Republicii Moldova un dosar de constatare a unei organizații criminale, grup criminal, astfel încât să putem vorbi că această infracțiune a fost făcută anume în interesul lor.”

Vadim VIERU, EXPERT JURIDIC PROMO-LEX: „Există o linie foarte fină în acest caz, care delimitează un dosar politic de un caz în care, într-adevăr, există o componență de infracțiuni și anume această linie administrativă a unor reprezentați ai Guvernului, care au luat anumite decizii.”

Cei opt inculpați, printre care ex-premierul Iurie Leancă și ex-ministru al Economiei Valeriu Lazăr, sunt foști demnitari și funcționari publici care ar fi participat, direct sau indirect, la procesul de concesionare a aeroportului, potrivit probatorului.

Ilie CHIRTOACĂ, PREȘEDINTELE CENTRULUI DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA: „Încadrarea juridică formală, de ce sunt acuzate aceste persoane, în principal este articolul 327 - abuz de putere sau abuz de serviciu.”

Deși experții spun că verdictul va depinde de probele din dosar, avocatul Alexandru Bot consideră că am putea asista și la o achitare. În opinia sa, motivul ar fi modificările Curții Constituțională și ale Parlamentului la articolul 327 din Codul Penal.

Alexandru BOT, EXPERT JURIDIC WATCHDOG: „Cele mai esențiale modificări se referă la acele interesele publice, doi, acele daune grave. Curtea Constituțională a zis că sunt prea vagi și nu se înțelege clar ce se are în vedere, respectiv le-a calificat drept neconstituționale.”

Alexandru Bot explică faptul că decizia Curții Constituționale a îngreunat demonstrarea abuzului de putere în lipsa unor prevederi legale clare.

Alexandru BOT, EXPERT JURIDIC WATCHDOG: „Curtea Constituțională a spus că nu orice abuz de atribuții duce la o consumare a unei acuzații penale și doar cele prevăzute expres de lege, cu alte cuvinte, de acte emise de Parlament. Ceea ce a îngustat iarăși și mai mult învinuirea.”

De cealaltă parte, inculpații se declară nevinovați și susțin că, la acea vreme, concesionarea era cea mai bună soluție.

Iurie LEANCĂ, FOSTUL PREMIER AL REPUBLICII MOLDOVA: „Au existat atunci toate motivele atunci, în 2013, de a continua acest proces inițiat încă o dată în 2012. Nu eu l-am inițiat.”

Valeriu LAZĂR, FOST MINISTRU AL ECONOMIEI: „Faptul că acuzarea a adus într-adevăr careva probe, că pe percursul petrecerii concursului, în ograda lui Șor se făceau anumite acțiuni. Dar eu de unde avea să știu? Șor nu venea la mine să se consulte?”

Sentința urmează să fie pronunțată pe 30 noiembrie. Procurorii susțin că au suficiente probe pentru a demonstra că foștii oficiali au luat decizii în interesul lui Ilan Șor și cer pedepse de până la șase ani de închisoare.