Ambuteiajele de pe drumul de ocolire a Bălțiului ar urma să ia sfârșit. După zece luni de reparații, podul de peste râul Răut și pasajul peste calea ferată, care fac parte din centura orașului, au fost redeschise. Șoferii, istoviți luni la rând de traficul infernal, își pun mari speranțe în noua infrastructură rutieră.

Șoferii spun că stăteau și câte 40 de minute în ambuteiaje ca să treacă zona pe drumul de ocolire, cât timp podul s-a aflat în reparație.

„De fiecare dată aici era... Noi nu doar pierdeam mult timp pentru ocolire, dar erau ambuteiaje permanente. Mașinile stăteau în rând, câte 15-20 minute.”

„30-40 de minute mergeam pe acolo, dar aici e bine.”

„Orașul Bălți a așteptat acest moment, pentru că erau ambuteiaje mari, dar centura e o parte importantă din infrastructură. În fiecare zi circulăm.”

Bălțenii mai speră ca drumul să fie de calitate și să reziste mulți ani de acum încolo.

„Mai repede o să meargă transportul, mai puține accidente, mașina mai mult o să țină. Dar o să-l vedem peste câtva timp, pentru că drumurile la noi se fac diferit.”

Lucrările au început acum zece luni. Podul are o lungime de 42,37 metri, iar pasajul peste calea ferată are o lungime totală de 55,48 metri.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII: „Tot ce vedem, partea de sus, carosabilul este pregătit, lucrările sunt gata în proporție de 97%. Nu au fost finisate părțile de jos și urmează să fie demolate drumurile temporare.”

Primarul municipiului Bălți, care anterior a refuzat să autorizeze lucrările la podurile de pe centură, invocând lipsa unor căi de ocolire, astăzi a avut cuvinte de laudă pentru proiect.

Alexandru PETKOV, PRIMARUL MUNICIPIULUI BĂLȚI: „Deschiderea acestor două poduri era așteptată de mult timp pentru că orașul a fost proiectat pentru anumite capacități tehnice și de transport. Astăzi ele sunt cu totul altfel.”

Valoarea lucrărilor depășește 70 de milioane de lei. Banii au fost alocați din bugetul de stat.