Deși astăzi au fost majorate tarifele la energia electrică, în perioada următoare ar putea urma o nouă scumpire. Ministrul Energiei dă de înțeles că presiunile nu au dispărut, iar costurile de achiziție a energiei pe piața regională sunt în continuare ridicate. Și asta pentru că Republica Moldova depinde în mare parte de importuri, iar prețurile de pe bursele regionale influențează costurile suportate de furnizori, argumentează Dorin Junghietu.

Potrivit ministrului, în prima jumătate a anului, energia electrică inclusă în tarif era cumpărată, în medie, la aproximativ 130 de euro pentru un megawatt-oră. Între timp, prețurile de pe piața regională, de unde procurăm și noi, au crescut semnificativ. Pentru luna următoare sunt prognozate valori duble, de aproape 260 de euro.

Dorin JUNGIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Această prognoză de 260 de euro vine în contextul posibilelor creșteri de consum de energie electrică. Știm că unele case, unii cetățeni, din cauza prețului la gaze, preferă să se încălzească, să pornească aerul condiționat.”

În același timp, și deficitul de energie electrică din regiune pune presiune pe sectorul energetic. O cauză este că unele centrale nucleare, care produc energie la costuri mai mici, sunt indisponibile.

Dorin JUNGIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „S-a produs mai multă energie electrică din gaze, ceea ce a menținut inclusiv prețul mai mare la gaze. Prețul energiei este la fel ghidat de cere și de ofertă. Când apar deficite de energie electrică, din cauza că anumite centrale sunt oprite în regim de avarii sau sunt anumite defecțiuni.”

Republica Moldova depinde în mare parte de importurile de energie electrică, mai ales în sezonul rece, când scade producția din surse regenerabile. Ministrul admite că, în aceste condiții, companiile energetice ar putea solicita noi ajustări de tarif, în cazul în care costurile de achiziție depășesc valorile incluse în tarifele aprobate, însă a evitat să spună când am putea avea noile scumpiri.