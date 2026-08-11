Au exersat împreună pașii, formațiile și au executat comenzile, care vor fi prezentate de Ziua Independenței. Peste 2.000 de militari și angajați ai structurilor de forță au început în această dimineață pregătirile comune pentru parada militară din 27 august. Printre cei care vor defila sunt și veterani ai războiului de pe Nistru, dar și militari străini din țări precum România, SUA, Franța sau Italia.

Repetiția comună a început la ora 8 dimineață, în zona podului din cartierul Telecentru. După câteva indicații de la superiori, participanții au repetat comenzile pentru a-și sincroniza pașii.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „La paradă vor participa peste două mii de militari și angajați ai MAI, SIS, SPPS și Ministerul Justiției. În fruntea coloanei vor fi 150 de veterani de război.”

Pasul trebuie să fie la unison, iar fiecare mișcare este atent urmărită de ministrul apărării.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Am văzut o pregătire bună și ceea ce dă dovadă că toate subdiviziunile s-au atârnat serios și s-au antrenat în locurile de dislocare permanentă. Rămâne să mai ajustăm unele mici observații și sunt sigur că efectivele vor avea o defilare excelentă.”

Militarii spun că defilarea din 27 august vine cu emoții, dar și cu responsabilitate.

Alina MUȘET, MILITAR: „În sufletul nostru avem niște emoții de patriotism, de devotament pentru țara noastră. Sperăm să ne iasă bine împreună cu țoți colegii, din toate structurile de forță. O să facem față.”

Cele mai mari emoții le au tinerii care vor defila pentru prima dată la o paradă militară.

Maxim DONȚU, ELEV LA COLEGIUL MILITAR: „Este o mândrie pentru mine să particip la această paradă. Îmi place ceea ce fac. Am avut unele greșeli, oricum e prima paradă la care particip.”

Pentru Valeria, parada va fi cu atât mai specială. Va defila cu mândrie în memoria bunicului și unchiului său, care au luptat în războiul de pe Nistru.

Valeria FORECESCU, STUNDENT LA ACADEMIA MILITARĂ: „Suntem mândri că ei au fost acolo pentru noi și noi acum suntem pentru ei aici.”

Pentru cei 150 de veterani ai războiului de pe Nistru parada are o semnificație aparte.

Vladimir UNTILĂ, VETERAN DE RĂZBOI: „Suntem gata, avem spirit de luptă și ne mândrim că la vârsta pe care o avem o să deschidem parada. Durerile nu ne trec, sufletul ne doare pentru băieții care au plecat și se mândres acum de sus de noi.”

Primii pași au fost mai grei, dar nu le stă în fire să se plângă.

Mihai LEU, VETERAN DE RĂZBOI: „Cam greu, dar o să se dea pașii. Nu-i prima paradă la care participi. Important că suntem împreună, mulți nu sunt din păcate, odată la cinci ani se face această paradă.”

La parada militară vor fi prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială.

În Piața Marii Adunări Naționale vor defila și grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. Repetițiile pentru parada din 27 augusut vor avea loc și în Piața Marii Adunări Naționale pe 21 și 25 august, iar din această cauză traficul pe mai multe străzi din centrul capitalei va fi redirecționat.