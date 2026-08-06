La un an de la condamnare, fostul bașcan Evghenia Guțul și fosta secretară a partidului Șor, declarat neconstituțional, Svetlana Popan, au fost transferate la penitenciarul numărul 7, pentru femei -„Rusca”. Decizia vine după ce și instanța de apel le-a găsit vinovate în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ȘOR, acuzații pe care cele două le resping.

Olga BACIU-ARNAUT, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL ANP: „Evghenia Guțul a fost transferată în penitenciarul numărul 7 „Rusca”, penitenciar pentru femei la data de 4 august 2026, iar Svetlana Popan a fost transferată în aceeași instituție penitenciară la data de 22 iulie. Acestea nu sunt deținute în aceeași celulă.”

Tranferul celor două a avut loc după ce Curtea de Apel Chișinău a păstrat decizia primei instanțe, luată acum un an, prin care Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare, iar Popan la 6 ani.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „În tot acest timp, începând cu 5 august 2025, când au fost condamnate, cele două au fost deținute în penitenciarul nr. 13 din capitală. În acest dosar, Evghenia Guțul este acuzată că în perioada 2019-2022, a adus ilegal, de la Moscova, aproape 43 de milioane de lei. Banii nu erau contabilizați și folosiți pentru promovarea fostului partid ȘOR, dar și remunerearea participanților la protestele organizate de formațiune.”

Pentru aceleași acțiuni a fost recunoscută vinovată și Svetlana Popan, secretară pe atunci a partidului ȘOR, scos în afara legii. Mai exact, Popan a acceptat, cu bună știință, aproape 10 milioane de lei din partea grupului criminal organizat.

Guțul și Popan neagă acuzațiile și se declară nevinovate.