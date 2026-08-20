După o ședința în această seară la Guvern, fermierii și autoritățile nu au ajuns încă la un acord privind tranzitul cerealelor ucrainene și reintroducerea licențelor pentru importuri. Agricultorii cer măsuri pentru protejarea pieței locale și spun că, în lipsa acestora, ar putea reveni la proteste. Guvernul urmează să ia mâine o decizie privind licențierea importurilor. Autoritățile promit și un mecanism clar pentru monitorizarea mărfurilor ucrainene care doar tranzitează Republica Moldova.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Agricultorii noștri au prioritate, tariful agricultorului nostru este mai mic decât tariful exportatorilor ucraineni și limită pe capacitatea calei ferată nu există. Noi trebuie să ne bucurăm ca să tranzităm mai multe bunuri pe calea ferată pentru ca să mai câștige și calea ferată noastră bani, că nu prea face bani.”

Premierul Vasile Tofan i-a asigurat pe agricultori că marfa ucraineană aflată în tranzit nu va ajunge pe piața din Republica Moldova. Potrivit lui, transporturile vor fi monitorizate pentru a preveni acest lucru.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Provocarea e în portul din Constanța, pentru că acolo e foarte mare presiunea pe port. Dar decizia pe care am luat-o la CFM și înțelegerea cu partea ucraneană este că un vagon trazitează doar atunci când este garanția ca el să fie primit să aibă slotul în Constanța. Și de asta, astfel vom invita și congestia.”

În prezent Calea Ferată din Moldova folosește circa 20 la sută din capacitatea rețelei, iar tariful pentru tranzitul mărfurilor ucrainene este mai mare decât cel pentru exporturi.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII: „Noi nu putem să luăm plată pentru vagoanele din Ucraina, că ele nu sunt ale noastre.”

Incertitudinea rămâne însă la solicitarea privind licențierea cerealelor din Ucraina.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Acum nu pot să vă spun dacă vom introduce licențierea sau nu. Presiunea e foarte mare să o reintroducem. Ea a fost trei ani la rând. E adevărat că și alte țări au introdus licențierea. În același timp, anumit e părți a lanțului valoric nu o să fie fericit cu licențierea asta. Murăritul nu o să fie fericit, lutehnia nu o să fie fericit. Deci, cum n-ai dat, trebuie să alegem o parte.”

O decizie în acest sens urmează să fie luată mâine de Guvern împreună cu ministerul agricultorii. Fermierii susțin că anume reintroducerea regimului de licențe pentru importul de cereale din Ucraina îi va proteja pe producătorii locali.

Alexandru SLUSARI, DIRECTORUL ASOCIAȚIEI FORȚA FERMIERILOR: „Noi am adus zeci dacă nu sute de argumente vis-a-vis de necesitatea introducerii acestei licențieri și am vorbit despre precedent, despre situația de colaps care au fost în 2023 când agricultorii vindeau producția mult sub prețul de cost și doar licențierea din 2023 ne-a salvat atunci și ne-a echilibrat piața și ne-a salvat de restricțiile de export în România.”

Iurie RIJA, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI AGROCEREALE: „Atunci când oferta este foarte mare, anume când se materializează prin volumul de grâu sau de orz sau de rapiță, sigur că apare această problemă pentru trader și respectiv are mai multe oferte și respectiv cine dă prețul cel mai, care îți acceptă de fapt prețul tău cel mai jos, tu cumperi de acolo. Respectiv ei sunt îngrijorați că asta o să impacteze prețul.”

În același timp, fermierii au cerut un cadru clar pentru monitorizarea mărfurilor ucrainene aflate în tranzit. Agricultorii spun că vor aștepta deciziile care vor fi anunțate mâine, după discuțiile de la Ministerul Agriculturii, iar apoi vor decide dacă revin sau nu la proteste.