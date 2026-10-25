De la oi crescute pentru lapte și brânză, până la rase apreciate pentru carne sau blană. Crescătorii din toată țara și-au adus animalele la Cimișlia, la cea de-a zecea ediție a festivalului „Mioriță – Laie, Laie Bucălaie”. Unii duc mai departe o îndeletnicire moștenită de la părinți și bunici, iar alții au investit în rase aduse din străinătate.

Fermieri din toată țara au venit în acest weekend la Cimișlia, la festivalul „Mioriță – Laie, Laie Bucălaie”, unde au adus cele mai frumoase exemplare de oi și capre. Mihai Gunea, crescător de oi din Hîncești, aflat la a treia generație, a venit cu două rase de oi.

Mihai GUNEA, CRESCĂTOR DE OI: „Am venit cu animalele noastre drăguțe, rasa karaku, rasa awassi. E o sărbătoare pentru noi toți și pentru cei care iubesc animalele.”

Mândria crescătoriei este Păun.

Mihai GUNEA, CRESCĂTOR DE OI: „Mascota noastră. Masculul nostru de reproducție.”

Mihai a venit la festival și cu fiul său de 14 ani, care spune că vrea să-i continue munca.

Mihai GUNEA, FIUL: „El de copil mic s-a ocupat și am văzut și eu și am înțeles că îmi place foarte tare. Ador această meserie. Îmi plac oițele.”

Tot de la Hîncești este și Artur Garmațchi, care s-a lăudat cu oițele sale de rasă assaf importante tocmai din Spania.

Artur GARMAȚCHI, CRESCĂTOR DE OI: „Este o rasă productivă de lapte. În prezent, în țară se fac bani pe lapte și brânză”.

Cele mai multe priviri a atras însă una din oițele lui Leonid Munteanu din Căușeni. De rasă Suffolk, aceasta se remarca prin lâna sa de culoare galbenă.

Leonid MUNTEANU, CRESCĂTOR DE OI: „Suffolk și dorper de carne și lacaune francez de lapte. Toate trei rase sunt importante din Europa, de trei ani. S-au adaptat foarte bine pentru temperaturile noastre din Moldova.”

La festival nu au lipsit nici meșterii populari, care au venit cu obiecte confecționate din piele de oaie.

Aceștia spun că, odată cu apropierea iernii, cererea pentru produsele lor crește, dar dau asigurări că au păstrat aceleași prețuri.

Dumitru ZAPOROJAN, MEȘTER POPULAR: „Cu scumpirile acestea pe care le avem, oamenii mă caută. Anul trecut bundița a fost 2 mii de lei și în acest an e același preț, papucul era 350, e același.”

Pe lângă expoziții, vizitatorii au găsit brânzeturi și produse din lapte de oaie și capră. Festivalul este la a 10-a ediție și este organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine, în parteneriat cu autoritățile locale din Cimișlia.