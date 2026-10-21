Au lăsat pentru cinci zile viața cotidiană și au revenit la instrucția militară. Circa 100 de rezerviști au exersat tactici de luptă, au acordat primul ajutor răniților și au învățat să folosească dronele. Și deși nu au ținut o armă de zeci de ani, spun că sunt gata să revină în rândurile armatei dacă patria îi va chema. Exercițiile au loc la poligonul de la Dănceni.

Ne aflăm în mijlocul simulării unui atac pe câmpul de luptă. Răsună focuri de armă, iar rezerviștii se mișcă rapid și ripostează, încercând să respingă atacul inamicului. imaginar.

Intervenția rapidă poate face diferența. Așa că rezerviștii sunt supravegheați atent și îndrumați de instructori.

„După 20 de ani de rezervă, sunt niște emoții foarte bune. Mai câștigăm ceva experiență, s-au mai schimbat câte ceva de atunci.”

Deși nu au mai ținut de mult timp o armă în mână, rezerviștii spun că și-au reamintit rapid.

Petru POPOESCU, REZERVIST: „Sunt foarte impresionat. Am emoții. Mi-am revăzut camarazii și am văzut și multe modernizări. Tactica a rămas aceeași, dar s-au modernizat munițiile, transportul, echipamentul.

-E mai complicat sau mai ușor?

-E mai ușor și sigur.”

Petru Popescu a făcut serviciul militar acum 25 de ani, tot aici, în batalionul „Căști Albastre”. El spune că este gata să revină în armată oricând va fi chemat, indiferent de situație.

Petru POPOESCU, REZERVIST: „Dacă patria ne cheamă, voi reveni iarăși. Noi am dat jurământul.”

Ion Morari, șeful Inspecției pentru Protecția Mediului din Ștefan Vodă, a trebuit nu doar să riposteze în timpul atacului, ci și să-i ajute pe răniți.

Ion MORARU, REZERVIST: „Cine este mai aproape acela acordă primul ajutorul medical. Am aplicat turnichetul, s-a evacuat în mașina de evacuare la punctul de evacuare.”

Ion Moraru spune că experiența și cunoștințele acumulate în meseria sa l-au ajutat în poligon.

Ion MORARU, REZERVIST: „Ceea ce ține de orientarea în pădure. Ieri, am avut instruiri teoretice și practice la pilotarea dronelor, ceea ce eu deja am un certificat, avem dronă în dotare.

-Ați fost cel mai bun ieri la drone?

-Da.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Timp de cinci zile, cei aproximativ 100 de rezerviști sunt instruiți la lecții teoretice, dar și practice. Programul include acordarea ajutorului medical, tactici de luptă, dar și utilizarea dronelor. Pentru asta, aceștia folosesc tehnica, dar și armamentul modern din dotarea Armatei Naționale.”

Vasile VEIGOR, MAIOR ARMATA NAȚIONALĂ: „În contextul schimbării acțiunilor de luptă în ziua de azi, este foarte important ca un rezervist și un militar să cunoască acțiuni împotriva dronelor, să cunoască partea materială și manipularea acestora.”

Exercițiul de astăzi a fost urmărit și de ministrul apărării.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Sunt diferite locuri de instruire, în conformitate cu planul de instrucție. Scopul exercițiului este de a reaminti deprinderile practice, de a face cunoștință cu tacticele noi, echipamentele noi care sunt în Armata Națională.”

Cei 100 de rezerviști trec printr-un regim al unui soldat obișnuit. Așa că dorm în cazarmă, mănâncă la cantină și respectă programul stabilit pentru perioada instruirii.

„Ca într-o cazarmă, cu mulți bărbați, ne înețelegm reciproc. Avem stimă ca orice ostaș.”

În anul 2026 astfel de instruiri au avut loc în luna iulie și septembrie la diferite centre de instruire ale Armatei Naționale.