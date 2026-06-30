Fostul viceministru al Afacerilor Interne, Veaceslav Ceban, a fost condamnat la opt ani de închisoare, după ce a a organizat filarea a doi procurori în anul 2020.

Potrivit PCCOCS, Ceban ar fi coordonat un grup format din șase persoane, specializat în urmărirea ilegală a unor procurori și colectarea de informații despre activitatea acestora. Printre persoanele vizate s-au aflat un procuror anticorupție și adjunctul de atunci al instituției.

Acțiunile de filaj ar fi vizat persoane implicate în dosare de rezonanță, inclusiv „Furtul Miliardului”.

Cum funcționa grupul

Unii urmăreau fizic persoanele, alții colectau date din surse deschise sau prin mijloace tehnice. De asemenea, ancheta mai indică posibile legături ale grupului cu o structură informală asociată unei formațiuni politice, precum și implicarea în tentative de influențare sau recrutare a unor aleși locali.

Au fost recunoscuți vinovați

Instanța de judecată a stabilit vinovăția membrilor grupului, inclusiv a liderului acestuia, Veaceslav Ceban, care a fost condamnat la 8 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis.

Antecedente penale

La 14 noiembrie 2022, dosarul a fost trimis pe banca acuzaților. Membrii grupului ar fi fost remunerați cu sume de până la 20.000 de lei.

De asemenea, Veaceslav Ceban a fost cercetat penal și pentru trafic de influență.

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Veaceslav Ceban – carieră și funcția de viceministru al MAI

Veaceslav Ceban este un fost ofițer din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu experiență în structuri operative și în sistemul penitenciar, unde a deținut mai multe funcții de conducere.

A fost numit viceministru al MAI la 16 mai 2013, funcție pe care a exercitat-o până în 2015.