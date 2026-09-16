O nouă majorare a tarifului la gaz este tot mai probabilă, la doar câteva săptămâni după scumpirea aplicată de la 1 septembrie. Ministrul Energiei spune că necesitatea unei ajustări este tot mai evidentă, în condițiile în care prețul gazului pe piețele europene este cu aproape 50 la sută mai mare decât cel inclus în tariful actual. Cât va crește tariful vom afla abia în octombrie, după ce va fi cunoscut prețul mediu de achiziție pentru luna septembrie.

Ministrul energiei susține ca prețul gazelor este împins în sus de blocajele de pe rutele de transport din Orientul Mijlociu. Gazul lichefiat din Qatar ajunge cu dificultate în Europa, în timp ce statele europene concurează cu cele asiatice pentru aceleași cantități. În același timp, presiunea vine și din faptul ca depozitele de gaze din Uniunea Europeană nu sunt încă pline pentru sezonul rece. Din spusele lui, prețul pe piața europeană a depășit în ultima perioadă 83 de euro pentru un megawatt-oră, iar în tariful actual aprobat de ANRE este luat în calcul nivelul de aproximativ 54 de euro pentru un megawatt-oră.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Continuarea acestei volatilități pe piață, menținerea strâmtorii Ormuz închise și situația cu cea de-a două strâmtoare, Bab el-Mandeb, fac tot mai evidentă necesitatea unei ajustări tarifare. Dar să nu uităm că există o metodologie, ANRE și furnizorul vor veni la momentul corespunzător.”

Deocamdată însă nu se știe cu cât ar putea crește tariful. O claritate vom avea la sfârșitul lunii.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „În octombrie, când vom avea prețul și deja Energocom își va face calculele, se vor vedea și ce devieri tarifare au fost acumulate în această perioadă, august-septembrie. Și deja atunci va fi evident. De aceea, la moment să spunem cât va fi această ajustare, da, ea este probabilă, este foarte probabilă reieșind din cotațiile globale, din cotațiile europene la gaz, dar o certitudine va fi în momentul în care va fi cunoscut prețul mediu de achiziții pentru luna septembrie.”

Probleme sunt și pe piața carburanților. Cotațiile internaționale ale motorinei au trecut de 1.500 de dolari pentru o tonă, pe fondul reducerii disponibilității produsului pe piața internațională. Problema motorinei este legată nu doar de prețul petrolului, ci și de cantitățile disponibile. O parte din combustibilul care ajungea în Europa venea din Orientul Mijlociu, iar blocarea rutelor de aprovizionare a redus oferta. Astfel, ministrul spune ca este incert când ar putea fi o stabilitate a prețurilor, nemaivorbind de o posibilă ieftinire.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Deci menținerea, sau hai să spunem așa, o ajustare sau o scădere a prețului la țiței, dacă se deblochează una dintre strâmtori, nu o să însemne imediat ieftinirea motorine. Pentru că disponibilitatea motorinei pe piața internațională este o problemă.”

Motorina a trecut de pragul istoric de 35 de lei și se scumpește din nou. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine un litru de motorină va costa 35 de lei și 53 de bani, cu 38 de bani mai mult decât astăzi. Un litru de benzină va costa mâine cel mult 33 de lei și 56 de bani, ceea ce înseamnă o majorare cu 21 de bani.