Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat în cazul celor trei cetățeni israelieni, inclusiv un copil de 11 ani, care ar fi fost împiedicați să urce într-un autobuz de pe ruta Chișinău–Odesa, deși aveau bilete valabile, achitate în avans. Cazul a fost făcut public de Ambasada Israelului, care a sesizat poliția și a cerut investigarea incidentului.

Potrivit informațiilor prezentate de ambasadă, incidentul ar fi avut loc marți, la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Cei trei pasageri aveau bilete cumpărate în avans pentru cursa de la ora 03:20.

Poliția verifică acțiunile persoanelor implicate

IGP anunță că a dispus efectuarea verificărilor pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și dacă au fost respectate prevederile legale.

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la un incident în care un grup de cetățeni străini ar fi fost împiedicat să urce într-un mijloc de transport de pe ruta Chișinău–Odesa, Inspectoratul General al Poliției informează că s-a autosesizat și a dispus efectuarea verificărilor în vederea stabilirii faptelor și a tuturor aspectelor relevante”, se arată în reacția Poliției.

În cadrul verificărilor vor fi examinate acțiunile persoanelor implicate, dar și respectarea legislației care reglementează transportul rutier de persoane.

Pasagerii ar fi fost refuzați după ce au prezentat biletele

Potrivit Ambasadei Israelului, cei trei pasageri și-ar fi prezentat codurile de îmbarcare, însă șoferul și reprezentantul companiei de transport aflat la aeroport le-ar fi refuzat accesul în autobuz.

Pasagerii ar fi cerut explicații, iar, potrivit ambasadei, ar fi fost insultați și li s-ar fi spus că nu pot urca în autobuz pentru că sunt evrei.

Ulterior, autobuzul ar fi plecat, iar cei trei au rămas în terminalul aeroportului.

Au căutat o altă cursă pentru a ajunge la destinație

Ambasada Israelului susține că pasagerii au fost nevoiți să găsească în timpul nopții un alt mijloc de transport pentru a ajunge la destinație, la un cost semnificativ mai mare.

Deocamdată, Poliția nu confirmă acuzațiile privind discriminarea antisemită. IGP precizează că va lua măsurile prevăzute de lege în funcție de rezultatele verificărilor.

„În funcție de rezultatele verificărilor și de eventualele încălcări constatate, vor fi dispuse măsurile prevăzute de legislația în vigoare”, mai precizează Inspectoratul General al Poliției.

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