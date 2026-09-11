Un șofer din raionul Rîșcani riscă să rămână fără permis după ce a creat o situație periculoasă în trafic. Momentul a fost surprins de camera de bord a unui participant la trafic și a ajuns în atenția polițiștilor.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat conducătorul automobilului de marca Skoda. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani.

Organele de drept au stabilit că acesta ar fi generat o situație de accident rutier, iar pentru încălcarea comisă i-a fost întocmit un proces-verbal cu privire la contravenție.

Materialele cauzei au fost expediate în instanța de judecată, cu propunerea de aplicare a sancțiunii sub formă de privare de dreptul de a conduce pentru o perioadă de la 6 luni la un an.

Sursa video: Nord-News