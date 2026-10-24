Imagini de la Telenești, unde o dronă de tip „Geran-4” s-a prăbușit la pământ au fost trimise redacției PRO TV. Zona a fost încercuită, iar la locul incidentului au intervenit polițiștii și geniștii Armatei Naționale.

Primarul satului Chiștelnița, Alexandru Isac, a declarat pentru PRO TV că drona s-a lovit mai întâi de un copac aflat pe teritoriul unei gospodării, după care a căzut într-un câmp de porumb.

Alexandru ISAC, PRIMARUL CHIȘTELNIȚA: „Drona a căzut aproximativ la 200 de metri de ultima casă din localitate. Bubuitura a fost auzită de mai mulți localnici, au telefonat la poliție. Drona s-a lovit din start de un copac care era pe teritoriul gospodăriei, apoi a căzut într-un câmp de porumb”.

Potrivit edilului, gospodăria în care se afla copacul este nelocuită de mai mult timp.

Focosul a fost detonat controlat

Drona găsită în satul Chiștelnița, raionul Telenești, este de tip „Geran-4”, cu propulsie turbo-reactivă. La aproximativ cinci metri de aparatul de zbor a fost depistată și partea de luptă, cu o masă totală de 52,4 kilograme.

Potrivit poliției, aceasta era de tip termobaric, cu efect prin schije. Încărcătura a fost evacuată și transportată în siguranță, apoi nimicită printr-o explozie controlată de experții poliției, cu sprijinul geniștilor Armatei Naționale.

Drona a fost în apropierea unei locuințe

Drona a fost depistată ieri, în apropierea unei locuințe din satul Chiștelnița, la o distanță de până la 100 de metri. Poliția a fost alertată de un localnic, iar zona a fost izolată pentru a preveni eventualele riscuri.

Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de obiecte sau fragmente suspecte și să nu le atingă, ci să anunțe imediat serviciul 112.

Drona a survolat anterior spațiul aerian al Republicii Moldova

Contactați de PRO TV, reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat că drona găsită în satul Chiștelnița, raionul Telenești, este aceeași care a survolat anterior spațiul aerian al Republicii Moldova, după care, la ora 14:12, a dispărut de pe radar în apropierea localității Meșeni, raionul Rezina.

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Spațiul aerian al Republicii Moldova - încălcat în repetate rânduri

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.