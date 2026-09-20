Mobilizarea alegătorilor din regiunea transnistreană pentru scrutinul pentru Duma de Stat a Rusiei a fost organizată de administrația de la Tiraspol. Asta spun experții, care explică faptul că rândurile formate la secțiile de votare au rolul de a demonstra loialitatea față de regimul de la Kremlin și de a transmite un mesaj clar Moscovei. În același timp, în regiune au fost suplimentate transportul și măsurile de securitate, iar accesul la secțiile de votare a fost atent monitorizat de milițienii din regiune.

Irina TABARANU, JURNALIST ZONA DE SECURITATE: „Este o mobilizare la nivel de persoanele angajate în așa-zisul câmp bugetari în regiune. S-au asigurat că vor fi rute suplementare de troleibuze și microbuze, pentru ca oamenii să ajungă la secțiile de votare. În mare parte din ceea ce a observat corespundentul nostru din regiune sunt persoane în etate, foarte puțini tineri.”

Irina Tabaranu, jurnalistă la portalul Zona de Securitate, care monitorizează situația din regiune și modul în care se desfășoară scrutinul, spune că rândurile de oameni sunt create pentru a demonstra loialitatea față de regimul de la Kremlin.

Irina TABARANU, JURNALIST ZONA DE SECURITATE: „Pentru că urmează să vină sezonul de iarnă și ei o să fie în continuare în situația în care nu au resurse energetice alternative de cele rusești. Deci ei încearcă să transmită un semnal că este tot stabil și nu sunt schimbări de mentalitate, de dispoziție și ei țin totul sub control.”

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Acest show televizat pe care îl vedem în stânga Nistrului este mai degrabă legat de dorința de a transmite un mesaj către Moscova, că există un interes și o dragoste aparte față de regimul lui Putin, dar și de a arata că regiunea funcționează așa cum își dorește Moscova, mai ales pe fundalul zvonurilor că Krasnoselski ar putea să fie înlocuit.”

Pentru a reuși să controleze și mai mult situția, regimul separatist din stânga Nistrului a impus măsuri mai stricte de securitate, spun experții.

Irina TABARANU, JURNALIST ZONA DE SECURITATE: „La toate colțurile străzilor sunt oameni în uniforme. Ei au scos acum toți milițienii. La fel este vizibil că așa numitul minister de informații și securitate a scos colaboratorii săi pe străzi. Orice persoană suspectă este luată la întrebări. Din câte cunoaștem au fost și rețineri ca să nu permită nici un fel de scurgere de informații, chiar dacă este totul din perspectiva lor bine.”

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Este ușor să aduci organizat oamenii să facă o coadă. Este mai greu să mobilizezi într-adevăr un număr semnificativ de oameni, dar să vedem ce vor desemna în aceste procese verbale cei din stânga Nistrului nistru. Știm că nu există nicio monitorizare obiectivă externă care ar putea să ne spună că de fapt aceste cifre sunt altele.”

Potrivit Asociației Promo-LEX, desfășurarea alegerilor rusești în regiunea transnistreană, în pofida protestelor Republicii Moldova, constituie un nou episod din seria acțiunilor Federației Ruse care afectează integritatea teritorială, suveranitatea și inviolabilitatea Republicii Moldova.

În regiunea transnistreană au fost deschise 16 secții de votare, toate fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău, încălcând astfel legislația Republicii Moldova.