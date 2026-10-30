Polițiștii din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” și-au testat capacitățile de intervenție în scenarii cu grad sporit de risc. Aceștia au desfășurat astăzi un exercițiu tactic planificat, în cadrul căruia au simulat operațiuni de localizare și reținere a unor persoane înarmate. Antrenamentul a avut drept scop verificarea rapidității reacției, dar și a modului în care echipele acționează coordonat în situații periculoase.

În cadrul exercițiului, polițiștii au pus în practică mai multe scenarii care presupun intervenții complexe și necesită un nivel ridicat de pregătire. Printre acestea s-au numărat acțiuni de localizare și reținere a unor persoane înarmate, în condiții care au simulat situații reale de pericol.

Antrenamentul le-a oferit angajaților posibilitatea de a-și testa deprinderile tactice, de a evalua timpul de reacție și de a verifica eficiența comunicării și a coordonării în timpul operațiunilor.

Pregătire continuă pentru intervenții dificile

Potrivit poliției, astfel de exerciții fac parte din programul de pregătire profesională continuă a angajaților BPDS „Fulger”. Activitățile urmăresc consolidarea capacităților de intervenție și menținerea unui nivel înalt de pregătire pentru gestionarea situațiilor care necesită intervenția echipelor specializate.

Scopul este ca polițiștii să poată acționa rapid, eficient și coordonat atunci când sunt solicitați să intervină în misiuni cu un grad ridicat de pericol.