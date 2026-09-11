O femeie a scăpat cu viața, după ce o mașină era cât pe să o lovească pe o trecere de pietoni, în timp ce traversa strada regulamentar. Momentul a fost surprins de camera de bord al unui automobil și publicat pe rețele de socializare.
Incidentul a avut loc în această seară, în sectorul Botanica al capitalei.
Din imagini se vede cum femeia traversează regulamentar strada, iar un automobil este la un pas să o lovească. Din fericire, șoferul a reacționat în ultimul moment, a virat și s-a oprit chiar în fața pietonului. Astfel, impactul a fost evitat în ultima clipă.
Sursa video: Facebook/GBM Online