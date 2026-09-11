Accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău va fi restricționat în perioada 14–17 septembrie, în contextul fluxului sporit de pasageri generat de plecarea pelerinilor hasidici.

Potrivit administrației aeroportului, în această perioadă, în terminal vor putea intra doar pasagerii, personalul aeroportuar și membrii echipajelor aeronavelor.

O altă măsură vizează timpul de acces al pasagerilor. Aceștia vor putea intra în terminal cu cel mult trei ore înainte de ora programată a plecării. Pentru acces, călătorii trebuie să prezinte documentul de călătorie și confirmarea zborului.

Autoritățile anunță măsuri speciale și pentru autocarele care transportă grupuri de pasageri. Circulația și staționarea acestora vor fi gestionate în zone special desemnate, conform indicațiilor personalului responsabil și ale autorităților.

Șoferii și organizatorii grupurilor sunt îndemnați să respecte traseele stabilite și punctele de oprire, pentru a evita blocarea căilor de acces către terminal.

Recomandări către pasageri

Aeroportul recomandă pasagerilor să verifice din timp statutul zborului pe tabloul online, să aibă documentele pregătite pentru verificare și să urmeze indicațiile personalului aeroportuar și ale autorităților.

Măsurile au caracter temporar și vor fi aplicate în perioada 14–17 septembrie 2026.

În acest an, pelerinii hasidici sunt lăsați să tranziteze din nou Moldova.

Ce s-a întâmplat anii trecuți

În septembrie 2023, aproximativ 18.000 de pelerini hasidici au intrat în Moldova în drum spre Uman, Ucraina, iar peste 15.000 au tranzitat țara numai în perioada 11–13 septembrie. Autoritățile noastre au organizat măsuri speciale la Aeroportul Chișinău și pe drumurile către Ucraina.

Ulterior, autoritățile au invocat costurile generate de organizarea acestui tranzit. Astfel, în 2024, Guvernul de la Chișinău a anunțat că organizatorii pelerinajului nu achitaseră peste 2,5 milioane de lei pentru serviciile suplimentare oferite de autoritățile moldovenești în 2023, inclusiv pentru organizarea unor fluxuri și spații speciale.

Pe fondul acestor probleme, în 2024, Republica Moldova a decis să nu mai permită tranzitul organizat al unui număr atât de mare de pelerini hasidici, iar măsura a fost menținută și în 2025.