Rețelele de socializare s-au umplut astăzi de mesaje și urări dedicate Limbii Române. Maia Sandu și omologul său român, Nicușor Dan, au vorbit despre importanța păstrării și promovării limbii române. Ambasadoarea Uniunii Europene, a venit cu un mesaj mai inedit și a recitat, în limba română, o poezie scrisă de fiica sa.

Șefa statului a vorbit despre datoria fiecărui cetățean de a transmite generațiilor următoare dragostea pentru limba română.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Părinții și bunicii noștri au continuat să o vorbească și în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilințelor. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ. Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă. Cu atât mai mult, avem datoria să avem grijă de ea.”

a scris Maia Sandu pe pagina sa de facebook. Cu un mesaj de felicitare a venit și președintele României. Nicușor Dan a remarcat că, în acest an, pentru prima dată, Ziua Limbii Române este marcată în România, Republica Moldova și Ucraina.

Nicușor DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: „Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe.

Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul. La mulți ani Limbii Române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie!”

scrie liderul de la București. Și președintele parlamentului a publicat un mesaj prin care a îndemnat cetățenii să fie mândri de limba noastră și o prețuiască.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Am reușit să-i facem dreptate și astăzi limba română este consfințită în Constituție ca limbă de stat. Să fim mândri de limba noastră și, cel mai important, să o prețuim zi de zi. Limba trăiește prin noi. Prin felul în care o vorbim, o scriem, o citim și o transmitem copiilor noștri.

La mulți ani, Limba Română!”

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a celebrat Ziua Limbii Române printr-un moment special. Aceasta a recitat o poezie scrisă de fiica sa despre mamă și tradusă în limba română de Paula Erizanu.

Au sărbătorit Ziua Limbii Române pe paginile de socializare și mai mulți miniștri. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu un mesaj de lângă Prut.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Limba română a fost vreme îndelungată mai mult decât un mijloc de comunicare. A fost și continuă să fie un spațiu al identității, libertății și al apartenenței la o cultură care nu se oprește la Prut.”

Iar ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a apărut într-un mesaj alături de colegii săi, care au recitat poezia „În limba ta”, de Grigore Vieru.

Și Ion Ceban a venit cu un mesaj scurt în timpul ședinței operative a Primăriei, organizată online, acesta fiind se în perioada de recuperare după intevențiile chirugicale suferite în urma incidentului din vacanță.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Vreau să aduc sincere felicitări sincere cu ocazia Zilei Limbii Române. La mulți ani tuturor, la mulți ani Limbii Române și să nu uităm să ne păstrăm țara.”

Angajații Primăriiei însă au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu din scuarul Teatrului Național „Mihai Eminescu”.

Liderul socialiștilor, însă, n-a schimbat macazul și asa cum obișnuiește în fiecare an a venit cu un mesaj în care afirma ca limba de stat a Republicii Moldova este moldovenească.