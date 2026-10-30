La 34 de ani de la moartea soților Ion și Doina Aldea-Teodorovici, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu le-a adus un omagiu, amintind că muzica lor continuă să unească oamenii și să păstreze vie dorința de libertate.

Șefa statului a amintit că, prin muzica lor, cei doi artiști au unit oamenii în jurul speranței într-un viitor liber și și-au pus talentul în slujba adevărului, a limbii române și a demnității naționale.

„Ne lipsesc și ne vor lipsi mereu. Dar vocile lor nu au tăcut. Le auzim și acum, în cântecele care ne emoționează și ne adună împreună”, a transmis președintele.

Maia Sandu a mai menționat că moștenirea celor doi artiști se regăsește în libertatea țării, în dreptul de a vorbi limba română și în hotărârea cetățenilor de a-și decide singuri soarta.

Moment de reculegere și comemorare este organizat în două locații din Chișinău

Prima întâlnire este programată la ora 12:00, la monumentul familiei Doina și Ion Aldea-Teodorovici, de pe strada Alexei Mateevici, lângă Universitatea de Stat, la intrarea și scările care duc spre parcul Valea Morilor.

La ora 13:30, cei prezenți se vor reuni la Cimitirul Central, la locul de odihnă al familiei Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Accesul se face prin intrarea principală, din strada Alexei Mateevici, la intersecția cu strada Armenească.

Cei care vor participa sunt îndemnați să aducă o floare, o amintire sau pur și simplu un gând bun, în semn de respect și prețuire pentru familia Doina și Ion Aldea-Teodorovici.

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Despre Doina și Ion Aldea-Teodorovici

Doina și Ion Aldea-Teodorovici s-au cunoscut la sfârșitul anilor 70, iar destinul i-a unit nu doar în viață, ci și în artă. Împreună, au format unul dintre cele mai iubite cupluri ale culturii românești. În anii 80 și începutul anilor 90, cântecele lor – „Suveranitate”...

„Trei culori”, „Pentru ea” sau „Noi suntem români” – au devenit imnuri ale mișcării de eliberare națională din Basarabia.

Doina și Ion Aldea-Teodorovici au scris muzică simfonică, cântece pentru copii, pentru filme, pentru spectacole dramatice, inclusiv și muzică sacră. Au luptat pentru suveranitate și independența țării. Au optat pentru revenirea la limba română și grafia latină.

În noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, Doina și Ion au murit într-un accident tragic la Coșereni, județul Ialomița, România. Un an mai târziu soților li s-a acordat post-mortem Ordinul Republicii. În anul 2003 a fost inițiat Festivalul – concursul „Două inimi gemene”, in memoriam Doina și Ion Aldea-Teodorovici, care s-a desfășurat până în 2018. În Chișinău le poartă numele o stradă din sectorul Buiucani, iar la intrarea centrală în parcul “Valea Morilor” putem vedea monumentul ridicat în cinstea cuplului.