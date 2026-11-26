Militarii moldoveni vor defila și în acest an la parada militară organizată de Ziua Națională a României. Ofițerii participă în această săptămână la repetiţiile care au loc la Poligonul Ghencea din țara vecină. Parada va avea loc pe 1 decembrie, la București.

Cei 20 de militari moldoveni se antrenează în această săptămână alături de militarii români și contingente străine dislocate în țara vecină.

„Disciplină, demnitate și mândrie națională. Militarii Armației Naționale se pregătesc să se defileze la București de Ziua Națională a României. Pe 1 decembrie, tricolorul Republicii Moldova va fi purtat cu onoare în fața miilor de spectatori.”

Detașamentul de la Chișinău va defila, pe 1 decembrie, în Piața Arcului de Triumf din București, alături de peste două mii de militari și specialiști din instituțiile sistemului de apărare, ordine publică și securitate. Totodată, la paradă vor fi antrenate aproximativ 130 de mijloace de tehnică, dintre care 45 de aeronave. Republica Moldova participă din anul 2014 la parada militară de la București.