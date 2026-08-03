Șase luni de patrulări, pază a obiectivelor strategice și misiuni desfășurate departe de casă au luat sfârșit. 44 de militari ai Armatei Naționale, dislocați în Kosovo, au revenit în Moldova. Este a 24-a misiune de menținere a păcii la care participă țara noastră în Republica Kosovo.
Ceremonia a început cu salutul ministrului apărării și intonarea imnului de stat.
Ilie CEBANU, ȘEFUL CONTINGENTULUI: „Domnule ministru al Apărării, vă raportez că misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo a fost îndeplinită cu succes.”
În semn de apreciere pentru profesionalismul și misiunea îndeplinită, o parte dintre militari au fost distinși cu diplome de merit.
Printre aceștia se numără și Marinela Scutaru, care a participat la prima sa misiune de menținere a păcii.
Marinela SCUTARU, MILITAR: „A fost neașteptat că am primit diplomă din partea ministrului apărării. Am avut emoții, dar pornește spre orice culme fără emoții.”
Începutul misiunii a fost dificil, însă colegii au ajutat-o să depășească orice obstacol. Cea mai mare provocare a rămas dorul de casă, spune Marinela.
Marinela SCUTARU, MILITAR: „Am făcut parte din grupa EOD, în care ne-am ocupat cu cercetarea pistelor pentru elicoptere. Cel mai complicat a fost dorul de casă, fiindcă în misiune noi am fost bine pregătiți și a trecut totul cu brio.”
Și pentru Cristian Stavro misiunea a însemnat un test al rezistenței personale. După zece zile de la plecarea în Kosovo, a primit vestea că a devenit tată.
Cristian STAVRO, MILITAR: „A fost greu, însă treptat, datorită rețelilor de socializare și tehnologiilor moderne de care dispunem, am trecut mai ușor peste toate aceste greutăți.”
Soția sa spune că i-a vorbit în fiecare zi fiului despre tatăl său.
Diana STAVRO, SOȚIA: „Că are un tată foarte bravo, foarte curajos, care a plecat în misiune tot pentru noi, pentru a ne sprijini pe noi.”
La prima sa misiune de menținere a păcii a participat și Evghenii Ganin. Pe lângă provocările unei prime detașări, acesta a avut și responsabilitatea de comandant de grupă.
Evghenii GANIN, MILITAR: „Am executat serviciu de patrulă, misiuni de pază a obiectivelor și am avut grijă de grupă. Am avut nouă persoane în subordine.”
Cei 44 de militari s-au aflat timp de 6 luni în Kosovo, unde au participat la misiuni de securitate și au asigurat paza obiectivelor militare. Săptămana trecută un alt grup de soldați moldoveni a plecat în Kosovo. Trupele KFOR activează în regiune, sub egida ONU, din 1999, având în componența sa militari din mai multe țări. Primul contingent de militari moldoveni a plecat în Kosovo în 2014.