Șase luni de patrulări, pază a obiectivelor strategice și misiuni desfășurate departe de casă au luat sfârșit. 44 de militari ai Armatei Naționale, dislocați în Kosovo, au revenit în Moldova. Este a 24-a misiune de menținere a păcii la care participă țara noastră în Republica Kosovo.

Ceremonia a început cu salutul ministrului apărării și intonarea imnului de stat.

Ilie CEBANU, ȘEFUL CONTINGENTULUI: „Domnule ministru al Apărării, vă raportez că misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo a fost îndeplinită cu succes.”

În semn de apreciere pentru profesionalismul și misiunea îndeplinită, o parte dintre militari au fost distinși cu diplome de merit.

Printre aceștia se numără și Marinela Scutaru, care a participat la prima sa misiune de menținere a păcii.

Marinela SCUTARU, MILITAR: „A fost neașteptat că am primit diplomă din partea ministrului apărării. Am avut emoții, dar pornește spre orice culme fără emoții.”

Începutul misiunii a fost dificil, însă colegii au ajutat-o să depășească orice obstacol. Cea mai mare provocare a rămas dorul de casă, spune Marinela.

Marinela SCUTARU, MILITAR: „Am făcut parte din grupa EOD, în care ne-am ocupat cu cercetarea pistelor pentru elicoptere. Cel mai complicat a fost dorul de casă, fiindcă în misiune noi am fost bine pregătiți și a trecut totul cu brio.”

Și pentru Cristian Stavro misiunea a însemnat un test al rezistenței personale. După zece zile de la plecarea în Kosovo, a primit vestea că a devenit tată.

Cristian STAVRO, MILITAR: „A fost greu, însă treptat, datorită rețelilor de socializare și tehnologiilor moderne de care dispunem, am trecut mai ușor peste toate aceste greutăți.”

Soția sa spune că i-a vorbit în fiecare zi fiului despre tatăl său.

Diana STAVRO, SOȚIA: „Că are un tată foarte bravo, foarte curajos, care a plecat în misiune tot pentru noi, pentru a ne sprijini pe noi.”

La prima sa misiune de menținere a păcii a participat și Evghenii Ganin. Pe lângă provocările unei prime detașări, acesta a avut și responsabilitatea de comandant de grupă.

Evghenii GANIN, MILITAR: „Am executat serviciu de patrulă, misiuni de pază a obiectivelor și am avut grijă de grupă. Am avut nouă persoane în subordine.”

Cei 44 de militari s-au aflat timp de 6 luni în Kosovo, unde au participat la misiuni de securitate și au asigurat paza obiectivelor militare. Săptămana trecută un alt grup de soldați moldoveni a plecat în Kosovo. Trupele KFOR activează în regiune, sub egida ONU, din 1999, având în componența sa militari din mai multe țări. Primul contingent de militari moldoveni a plecat în Kosovo în 2014.