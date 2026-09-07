Un nou caz tulburător de violență în familie scoate la iveală cât de vulnerabile sunt victimele, chiar și atunci când există măsuri de protecție. O femeie, mamă a doi copii, s-a plâns la poliție după ce soțul ei ar fi urmărit-o, amenințat-o cu moartea și i-ar fi trimis mesaje audio. În acestea, bărbatul afirmă că nu se teme de poliție și nici dacă va purta, din nou, o brățară de monitorizare. Femeia a înregistrat amenințările și le-a prezentat oamenilor legii, iar bărbatul a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile. Vă atenționăm că urmează detalii ce vă pot afecta emoțional.

„Îmi pune brățara ceea pe picior, dar vin și te ucid cu ea. Moartea ta e din mâinile mele, e din mâinile mele. *** copii rămân singuri pe drumuri, rămân fără mamă, fără tată, mă duc în pușcărie pe viață.”

Sunt amenințările cutremurătoare pe care bărbatul i le-ar fi adresat soției sale, mama celor doi copii ai cuplului. Femeia a reușit să înregistreze mesajele și le-a prezentat poliției, care, aseară târziu, a făcut publice înregistrările.

„Nu mă tem nici de poliție, nici de brățară, dar dacă îmi pune brățara anume pentru asta îți iau zilele.”

Potrivit polițiștilor, femeia i-a sesizat de mai multe ori despre comportamentul agresiv al bărbatului, intimidări și amenințări cu moartea, în pofita măsurile de protecție dispuse anterior. Aceasta s-a adresat pe 2 septembrie la Centrul de Justiție Familială al Poliției, unde a relatat că soțul ei, aflat în proces de divorț, continuă să o urmărească și a prezentat și mesajele audio cu amenințări. Bărbatul a fost reținut și ulterior a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Femeia, pe nume Aurica, și-a dezvăluit drama plasând înregistrările cu amenințări pe rețelele sociale.

„Ce trebuia să fac eu în acest caz, să aștept când omul acesta va veni și mă va omorî? Să rămână copii mei fără mamă?”

„Au fost șapte minute de amenințări, de câte ori ascult acel audio rupe din mine.”

Prima ordonanță de protecție pe numele bărbatului a fost emisă la sfârșitul lunii februarie pe un termen de 3 luni. Tot atunci i s-a pus și brățară de monitorizare la picior. După două săptămâni însă acesta ar fi încălcat restricțiile și și-ar fi agresat soția. Am reușit să vorbim cu ea, prin mesaje online. Femeia ne-a dat acordul să-i dezvăluim identitatea. Ne-a povestit că bărbatul i-ar fi distrus mașina și ar fi bătut-o.

„Șase luni nu se poate apropia nici de mine, nici de copii. Eu am vrut doar să nu îmi mai fie frică, am vrut doar să fiu cumva apărată și să renunțăm la toată această dușmănie și ură. Nu mai exista o relație bună, exista doar violență, certuri, scandaluri.”

Bărbatul se află acum în penitenciarul numărul 13 din capitală. Deși am încercat, nu am reușit deocamdată să aflăm numele avocatului său pentru a obține o reacție din partea clinetului său la toate acuzațiile aduse. Femeia și cei doi copii ai săi au primit asistență din partea specialiștilor, inclusiv juridică și socială.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Victimele violenței domestice sunt îndemnate să ceară ajutor și să apeleze imediat la 112. De asemenea, acestea se pot adresa Centrului de Justiție Familială al Poliției sau pot suna la Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete, ambele servicii fiind disponibile non-stop. Pentru asistență juridică și psihologică, femeile se pot adresa și Centrului de Drept al Femeilor, care activează de luni până vineri, între orele 9:00 și 18:00.”

UNDE SE POT ADRESA VICTIMELE VIOLENȚEI?

- 112

- Centrul de Justiție Familială al Poliției, 24/7 - 060859988

- Telefonul de încredere pentru femei și fete „La Strada”, 24/7 - 080088008

- Centrul de Drept al Femeilor, 9-18/5 zile - 0 8008 0000

Cazul a fost făcut public la nici o săptămână de la tragedia de la Măgdăcești, unde un bărbat, pe numele căruia fusese emisă, de asemenea, o ordonanță de protecție și care urma să fie monitorizat cu o brățară electronică, a intrat înarmat în locuință, și-a împușcat soția, după care s-a ucis.

Preliminar, autoritățile au anunțat că brățara nu ar fi funcționat încă din prima zi, cu patru zile înainte de tragedie, însă problema nu a fost soluționată până la producerea crimei. După tragedie, șeful Inspectoratului Național de Probațiune, instituția responsabilă de aplicarea și monitorizarea măsurilor de supraveghere electronică, și-a dat demisia.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Potrivit datelor oferite de poliție, doar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 54 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie. Au fost emise 22 de ordine de restricție de urgență. În ultima săptămână, polițiștii au fost sesizați în peste 250 de cazuri de violență în familie. În urma acestora, au fost emise 109 ordine de restricție de urgență și 24 de ordonanțe de protecție, ceea ce înseamnă în peste 50 la sută.”

CAZURI DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

24 de ore – 54 sesizări

- 22 de ordine de restricție

7 zile – 254 de sesizări

- 109 ordine de restricție

- 24 ordonanțe de protecție