Prețul motorinei a ajuns azi la un record istoric, depășind 35 de lei pentru un litru. Și benzina continuă să se scumpească, dar într-un ritm mai lent. Prognozele nu sunt dintre cele mai bune, deoarece prețurile carburanților se stabilesc în funcție de cotațiile de referință pentru produsele petroliere din ultimele două săptămâni.

Constantin BOROSAN, DIRECTORUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ANRE: „Metodologia se bazează pe cotațiile din ultimele 14 zile. Au crescut recent, începând cu luni după ce a fost o evoluție prin blocarea unui strâmtori din Marea Roșie, Bab-el-mandeb. Respectiv, iară, s-a mai redus traficul maritim de produse petrolieri, corespunzător, deci, cotațiile și la petrol și la produse petrolieri au crescut, dacă tendința se păstrează în următorile zile, asta înseamnă că tendința la prețul pe moment va avea aceleași dinamici.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Potrivit Angenție Națională pentru Reglementare Energetică, mâine pentru un litru de motorină șoferii vor scoate din buzunare 35 de lei și 15 de bani cu 18 bani mai mult decât astăzi. Și benzina înregistrează o ușoară scumpire cu nouă bani și va consta 33 de lei și 35 de bani.”

PREȚ CARBURANȚI (16.09.2026)

Motorină – 35,15 (+0,18)

Benzină – 33,35 (+0,09)

Așadar, motorina ajunge la un preț record. Precedentul nivel maxim a fost înregistrat în luna aprilie a acestui an, când litrul costa aproape 35 de lei. Și benzina se apropie de un record istoric. Cel mai mare preț a fost înregistrat în iunie 2022, când un litru costa 33 de lei și 80 de bani.

Pe lângă deficitul de pe piața internațională a petrolului, provocat inclusiv de atacurile asupra rafinăriilor din Orientul Mijlociu și Rusia, prețul carburanților este influențat și de costurile de transport. Acestea au crescut după ce furnizorii au fost nevoiți să apeleze la surse de aprovizionare din țări mai îndepărtate, nu doar din România, explică Borosan.

Constantin BOROSAN, DIRECTORUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ANRE: „Acum, dacă ne uităm care sunt țările de livrare, putem să găsim acolo. Turcia, Egipt, Arabia Saudită, Emiratele Arabie Unite, Israel. Deci, ceea ce înseamnă că logistica pentru țara noastră s-a schimbat. Dar distanța de transportare a produs petrolieri în țara noastră s-a schimbat. Asta implică cheltuierii suplimentare.”

Doar în ultima săptămână, prețul motorinei s-a majorat cu aproape doi lei, iar la benzină cu puțin peste un leu. Republica Moldova este dependentă în totalitate de importurile de produse petroliere, astfel că orice creștere a cotațiilor internaționale se reflectă și în prețurile de la pompă. ANRE stabilește zilnic prețurile maxime de comercializare a benzinei și motorinei, în baza unei formule care ia în calcul, printre altele, cotațiile internaționale și cursul valutar.