Muzica, dansurile și porturile tradiționale au transformat astăzi Grădina Publică „Ștefan cel Mare” într-un loc în care mai multe culturi s-au întâlnit. De la cântece rome și dansuri azere, până la tradiții găgăuze, bulgare sau indiene, fiecare comunitate a venit să-și prezinte cultura la festivalul Etniilor. La ediția din acest an participă 45 de organizații etnoculturale, care au reprezentat 24 de etnii.

O singură sărbătoare, dar zeci de culturi. Comunitățile etnice din Republica Moldova s-au întâlnit astăzi la Chișinău pentru a-și prezenta tradițiile, portul, muzica și bucatele.

Poporul găgăuz a venit din sudul țării cu meșteșugurile și tradițiile lor.

„Tund oi, lâna este spălată, după o curățim și o toarcem ca să o transformăm într-un fir, din care facem fețe de căpătâi, plapume, covoare, toate le facem pentru nuntă. Cine are fete, mama se pregătește de când e mică.”

Iar ca munca să meargă mai cu spor, se și cânta.

Cei de la Ceadîr-Lunga au venit pregătiți cu muzică și dans.

Ritmurile au devenit tot mai vii atunci când am ajuns la standul reprezentanților comunității rome.

„Cântecele noastre întotdeauna au fost vesele, despre viață, despre drum, libertate, cum sunt romii.”

Nu a lipsit nici masa plină cu bucate.

„Așa arată la romi, întotdeauna, masa de sărbătoare. Pentru noi asta e ceva sfânt.”

Comunitatea indiană i-a surprins pe vizitatori cu dulciuri tradiționale, gusturi și arome specifice.

„Samosa este un desert foarte interesant, pregătit din cartofi, nuci, mazăre verde, condimente și este foarte gustos. Oamenii din Moldova sunt interesați să guste bucatele noastre.”

Comunitatea azeră a pregătit carne, iar specialitatea a adunat în jur mulți pofticioși.

cu carnea cum gatesc.

„Din berbec, pui, vită.

-Este un secret la gătit?

-Condimentele noastre speciale pentru frigărui.”

Tot aici, dansurile tradiționale i-au prins repede pe vizitatori, care cu greu au putut sta pe loc.

Evenimentul a fost vizitat și de mai mulți politicieni, inclusiv primarul capitalei. Festivalul Etniilor se află la a 25-a ediție și a fost organizat de Agenția Relații Interetnice și primăria Chișinău.