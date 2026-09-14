Procurorul cere până la șase ani de închisoare pentru foștii oficiali judecați în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău. Printre cei vizați sunt fostul premier Iurie Leancă și fostul ministru al Economiei, Valeriu Lazăr, care resping acuzațiile și le califică drept „aberații”. Procurorul susține însă că are suficiente probe pentru a demonstra că deciziile luate de foștii oficiali au fost în interesul fugarului Ilan Șor.

Iurie LEANCĂ, FOST PRIM-MINISTRU: „Nu ați auzit nimic decât subpoziții, că în momentul în care l-am cunoscut pe Șor, înseamnă că din 2011 am fi pregătit terenul pentru grupul criminal Șor. Nicio faptă demonstrată de acuzator astăzi.”

Fostul premier se declară nevinovat și spune că a acționat conform legii, atunci când a acceptat concesionarea aeroportului.

Iurie LEANCĂ, FOST PRIM-MINISTRU: „Nu e cazul și datoria procurorului de a se pronunța pe oportunitatea unei deciziei ai Guvernului. Și au existat toate motivele atunci, în 2013, de a continua acest proces inițiat încă o dată în 2012.”

Și Valeriu Lazăr, ministru al economiei în acea perioadă spune că procurorul nu are nicio dovadă că el a acționat în interesul vreunei grupări criminale.

Valeriu LAZĂR, FOST MINISTRU AL ECONOMIEI: „Eu nu am văzut nicio probă adusă de acuzare că noi am fi încălcat vreo lege, nu înțeleg de ce cauza penală caută aici. Nu ministrul Economiei, care raportează, face analiza de legalitate. Analiza de legalitate o face Ministrul Justiției și Cancelarea de Stat este ultimul filtrul juridic.”

La fel ca și Leancă, Lazăr neagă că ar fi avut vreo legătură cu Ilan Șor și că ar fi accționat în interesele acestuia.

Valeriu LAZĂR, FOST MINISTRU AL ECONOMIEI: „Noi nu aveam de unde să cunoaștem. Faptul că acuzarea a adus într-adevăr careva probe, că pe percursul petrecerii concursului, în ograda lui Șor se făceau anumite acțiuni. Dar eu de unde avea să știu? Șor nu venea la mine să se consulte?”

La ședința de astăzi au fost prezenți cinci din cei opt inculpați, unii însă au refuzat să discute cu presa.

„Doamna nu vrea!”

De cealaltă parte, procurorul de caz susține că are suficiente probe care arată că foștii oficiali au acționat în interesul lui Ilan Șor, aflat în spatele companiei Avia Invest, care a preluat în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău în 2013.

Victor MUNTEAN, PROCURORUL DE CAZ: „Erau incluse persoanele din anturajul membrii grupului criminal. Acuzarea consideră că probe sunt destule. Sunt vicii ascunse constatate de către organul de urmărire penală ce s-au soldat la soluția adoptată prin hotărâre de guvern, prin contractul de concesiune și prin acte de predare-primire a bunurilor.”

Procurorul de caz a solicitat șase ani de închisoare pentru șase din cei opt inculpați. Este vorba de fostul premier Iurie Leancă, fost ministru al economiei Valeriu Lazăr, ex-director la Agenția Servicii Publice Tudor Copaci, fost adjunct al APP Angela Susanu, ex-directorul Aeroportului Petru Jardan și un fost director financiar al întreprinderii Alexandru Ciutac. Pentru alți doi inculpați s-a cerut cinci ani de închisoare.

Victor MUNTEAN, PROCURORUL DE CAZ: „S-a solicitat aplicarea pedepsei cu executare, în primul rând din gravitatea infracțiunii comise, care se atribuie la cele grave, subiecții infracțiunilor care sunt persoane publice și demnitari, survenirea consecințelor prin comiterea infracțiunii unui grup criminal și organizație criminală.”

În același timp, procurorul a cerut ca inculpații să fie reținuți chiar din sala de judecată și plasați în arest în penitenciar până la pronunțarea unei decizii definitive.

Ședința va continua mâine cu pledoariile avocaților, după care inculpații vor avea ultimul cuvânt. Ulterior, completul de judecători va intra în deliberări, iar apoi va pronunța decizia.