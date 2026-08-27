Nicio zi fără survolări. Cinci drone au pătruns noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatele au fost detectate de radarele Armatei Naționale în zona raionului Ștefan Vodă. Un alt aparat de zbor a fost găsit în apropierea unui sat din Basarabeasca.

Aparatul de zbor a fost găsit de un bărbat în apropiere de satulul Carabetovca. Imediat zona a fost restricționată. Verificările preliminare au arătat că este vorba de o dronă de model „parodia”, fără substanță explozivă, care a căzut după ce s-a lovit într-un copac de pe marginea drumului. Tot în această dimineață, spațiul aerian a fost survolat de mai multe drone.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „Am avut și în această noapte câteva incidente cu drone care au survolat spațiu aerian al Republicii Moldova. Colegii au reacționat așa cum o fac de fiecare dată. Sunt protocoalele care sunt puse în aplicare când avem astfel de incidente.”

În total, radarele Armatei Naționale au detectat cinci drone care au traversat ilegal frontiera de stat. Prima a fost înregistrată în jurul orei 4 dimineața, în timp ce se îndrepta spre Palanca, și a fost prezentă doar timp de o minută. Au urmat alte patru aparate de zbor care la fel au survolat spațiul nostru aerian în zona raionului Ștefan Vodă. În toate cinci cazuri, dronele au ieșit fără a provoca alte incidente.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „În cazul în care aud obiecte zburătoare să se adăpostească într-un loc sigur, să apeleze 112 pentru că autoritățile să intervină și să ia acele măsuri de siguranță necesară și foarte important să nu se atingă de ele sau să nu încerce să le schimbe locul.”

În ultimele săptămâni, practic în fiecare zi sunt înregistrate cazuri de survolări sau atacuri înregistrate la frontiera țării noastre, din cauza atacurilor brutale ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Doar în ultima săptămână au avut loc nouă cazuri, ultimul chiar ieri seară, în jurul orei 18, în regiunea localităților Palanca și Tudora din Ștefan Vodă.