Autoritățile s-au grăbit să digitalizeze cât mai multe servicii, dar au neglijat securizarea datelor. Este una dintre concluziile experților, în platoul În PROfunzime, după breșa de securitate în urma căruia au fost extrase datele a circa 750 de mii de cetățeni. Specialiștii spun că statul trebuie să investească nu doar în servicii digitale, ci și în mecanisme care să prevină astfel de atacuri, pentru a proteja datele personale ale oamenilor.

Șeful Agenției pentru Securitate Cibernetică recunoaște că, în urma atacului cibernetic, au fost depistate vulnerabilități în unele aplicații guvernamentale, în special la nivelul mecanismelor de autentificare. Acestea au permis accesul neautorizat la anumite informații.

Mihai LUPAȘCU, ȘEFUL AGENȚIEI PENTRU SECURITATE CIBERNETICĂ:„Nu au funcționat mecanisme de prevenție și de detecție. Va trebui să insistăm mai mult pe capacitatea de detecție proactivă și prevenția acestor tipuri de incidente. Asta implică implementarea de mecanisme de protecție în mai multe nivele.”

De partea cealaltă, Sergiu Bozian, specialist în protecția datelor, susține că statul s-a concentrat prea mult pe digitalizare, neglijând securitatea acestor informații vulnerabile.

Sergiu BOZIANU, SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR: „Foarte timid se vorbește despre cerințele de protecție a dator și foarte cu voci tare să vorbește despre digitalizare, servicii publice. Deci noi am pus accent pe marketing în loc să punem accent pe securitate. Și asta este un eșec pe care trebuie să ne-l asumăm.”

Deocamdată, nu se știe ce date au fost accesate în cazul fiecărei persoane și din ce registre au fost extrase. Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică spune că fiecare cetățean vizat ar urma să fie informat individual, însă nu se știe încă când și în ce mod.

Mihai LUPAȘCU, ȘEFUL AGENȚIEI PENTRU SECURITATE CIBERNETICĂ: „Agenția de Guvernare Electronică va defini mecanismul prin care va comunica pentru cetățenii afectați care anume informații au fost scurse. Toată lumea acum este extrem de mobilizată pentru a depăși criza și de a repune în funcție serviciile digitale într-o manieră securizată.”

Expertul Sergiu Bozianu spune că cetățenii trebuie informați nu doar despre accesarea datelor, ci și despre ce informații au fost expuse, ce riscuri există și cum se pot proteja. Un alt aspect, care îngrijorează cetățenii, este riscul ca datele furate să fie folosite pentru fraude bancare. Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică spune că acestea nu sunt suficiente pentru deschiderea unor conturi sau contractarea creditelor, în timp ce Sergiu Bozianu avertizează că pot fi exploatate în scheme mai complexe de fraudă.

Mihai LUPAȘCU, ȘEFUL AGENȚIEI PENTRU SECURITATE CIBERNETICĂ: „Nicio tranzacție nu poate fi posibilă. Nu e posibil de făcut ori de contractat credite sau alt fel de tranzacții utilizând doar aceste date sau deschiderea de conturi, cum ați menționat, la distanță. Băncile sau organismele de creditare sunt obligate să identifice persoanele reale și și din acest punct de vedere am fost asigurați că nu există riscuri.”

Sergiu BOZIANU, SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR:„Aceste date pot fi utilizate împotriva cetățeanului pentru a face anumite sustrageri, anumite insinuări, anumite excrocherii și chiar și transferuri sau spălări de bani. Pentru a deschide un cont bancar, de ce avem nevoie? De date personale. Deja datele sunt. Pentru a genera un deepfake, de a genera o imagine facială, de ce avem nevoie? De date biometrice.”

Andrei CURĂRARU, EXPERT ÎN SECURITATE, WATCHDOG: „Acum statul va cheltui foarte multe eforturi ca să schimbe sisteme care depindeau doar de IDNP și nu cerea autentificarea suplimentară. Asta este clar și sunt cheltuieli suplimentare pe care statul și le va asigura pe viitor.”

Săptămâna viitoare la Parlament vor fi organizate audieri cu ușile închise pe platforma Comisiei de Securitate, unde vor fi invitate toate instituțiile responsabile de incident. Totodată, șefa statului a anunțat că în următoarele zile va convoca o ședință a Consiliului Național de Securitate pe acest subiect. În urma incidentului șefa Agenției de Guvernare Electronică a fost demisă, fiind numit un interimar.