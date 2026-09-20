În timp ce în regiunea transnistreană s-au format cozi la secțiile de votare, la Chișinău numărul alegătorilor a fost mult mai mic. La singura secție deschisă cu acordul autorităților moldovenești, în incinta Ambasadei Rusiei, oamenii au venit pe rând, fără aglomerație. Unii spun că votează din formalitate, iar alții au venit pentru a boicota scrutinul și a arăta că nu susțin actualul regim de la Moscova.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Dacă acum doi ani la scrutinul prezidențial din Federația Rusă, aici la Ambasadă erau cozi lungi și oamenii erau nevoiți să aștepte minute în șir să voteze, în acest an se pare că prezența este mai mică.”

„Am venit dintr-o glumă. Eu am cetățenie Federației Ruse, dar consider că în Rusia nu există dreptul de a alege și că nu are vreun viitor. Cum poate să aibă un viitor prosper o țară teroristă. O să distrug buletinul de vot.”

„Oamenii sunt triști, nu au încredere în nimeni. Oamenii nu au încredere nici în paznicii de aici.”

Majoritatea dintre puținii alegători pe care i-am găsit la Ambasada Rusiei de la Chișinău spun că nu au încredere în scrutinul de astăzi și că votul lor nu va schimba nimic.

„În primul rând, puterea trebuie modificată prin Constituție. Puțin probabil că asta se va întâmpla.”

„Nu avem așteptări este o formalitate. Am impresia că votul meu nu va schimba nimic.”

Lidia s-a mutat în țara noastră în 2023, pentru că nu se mai simțea în siguranță după ce Federația Rusă a început războiul împotriva Ucrainei.

„Trebuie să fie schimbat întregul regim aflat la putere. Oamenii care au fost impuși să plece din țară trebuie să aibă oportunitatea să participe la dezvoltarea țării sale.”

Xenia are 18 ani și votează pentru prima dată. A revenit în Moldova cu părinții, din Rusia, în urmă cu cinci ani, și speră într-o Rusie liberă, în care să se poată întoarce.

„Trebuie să se termine războiul în primul rând. Apoi, tot ce este legat de Constituție, președinte și mai departe.”

Unii alegători au fost restrânși în declarații din anumite motive, spun ei.

„Noi sperăm la o Rusie mai liberă, dar nu știm dacă așteptările noastre se vor înfăptui, cel mai probabil nu. Multe trebuie să se schimbe dar despre asta eu nu pot spune, dar înțelegeți de ce.”

„Să nu ne trezim cu un proces penal.”

„Avem rude acolo, merg deseori acolo cu copii, așa că nu pot spune multe.”

O nouă componență a Dumei de Stat își doresc chiar și cei care, după patru ani de război, spun că Rusia nu a atacat Ucraina.

„Să asculte de cetățenii. Să fie pace și prietenie între popoare și conducătorii de țări. Ca războiul să se termine. Rusia nu a început războiul.”

Rușii aflați pe teritoriul Republicii Moldova au putut vota la Ambasada Federației Ruse până la ora 20:00. Aceasta este singura secție de votare deschisă legal, cu acordul autorităților constituționale.