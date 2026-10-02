Au fost publicate interceptări audio în dosarul în care un fost angajat al Agenției Servicii Publice, care a activat anterior în calitate de examinator auto și un instructor auto din Chișinău au fost reținuți pentru trafic de influență ce vizează corupția sistemică la obținerea permiselor de conducere. Mai exact, aceștia le-ar fi promis candidaților că au influență asupra unor angajați ai Direcției de examinare a conducătorilor auto Chișinău din cadrul ASP și ar fi cerut și primit sistematic sume de până la 1700 de euro pentru obținerea permisului de conducere la categoria „B”.

„Vă duceți fără emoții”

„Vă duceți fără emoții, totu-i bine. Nu contează ce-o să fie acolo -„respins”, sau ce-o să fie acolo, sau o să fie acolo „admis”. Mie-mi trebuie... noi intrăm în baza de date, aici o să fie la fiecare cod personalizat. Mie-mi trebuie codul ista și gata! Mâine-poimâine noi ne programăm de practică. De practică de-amu o să fie acolo „admis”, sunt câteva din interceptările publicate de Centrul Național Anticorupție în dosarul de trafic de influență ce vizează corupția sistemică la obținerea permiselor de conducere.

Un fost angajat al ASP și un instructor auto din Chișinău, reținuți de CNA și PA

După ce ieri CNA și PA au reținut un instructor auto din Chișinău, astăzi un fost angajat al Agenției Servicii Publice, care a activat anterior în calitate de examinator auto, a fost plasat și el în izolator pentru 72 de ore.

Permise pentru 1700 euro

Aceștia le-ar fi spus candidaților că ar avea influență asupra unor angajați ai Direcției de examinare a conducătorilor auto Chișinău din cadrul ASP, ar fi cerut și primit sistematic sume de până la 1700 de euro.

În schimbul acestor bani, se promitea ușurarea susținerii probelor teoretice și practice ale examenului auto pentru categoria „B”.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor, probarea faptelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în schema infracțională.

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