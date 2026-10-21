Republica Moldova ar putea produce nu doar drone, ci și muniții sau alte echipamente militare. Acest lucru va fi posibil doar după adoptarea proiectului de lege, în lectură finală, pe care Guvernul îl pregătește în acest sens, spune ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Declarațiile vin după ce în spațiul public au apărut mai multe informații false despre construirea în secret a unei fabrici de drone.

Potrivit ministrului apărării, Guvernul pregătește un cadrul legal care să permită dezvoltarea industriei de apărare în Republica Moldova și nu e vorba doar de producerea dronelor.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Nu se referă doar la drone. Vorbim aici și despre tehnică, muniție și tot ce poate fi produs pentru necesitățile forțelor armate. Legea vine cu descrieri clare, cui i se permite, ce se permite, care este scopul.”

Fabricile nu vor fi gestionate de ministerul Apărării, ci de companii private, care vor activa în baza unor reguli clar stabilite prin lege, explică Nosatîi.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Pentru noi să procurăm este destul de scump. Dacă ar fi produse unele componente sau unele piese din destinație dublă, compozite, materiale, inclusiv aceleși drone sau aceleși cărtușe. Eu cred că asta este benefic pentru noi să nu le aducem din Mexic sau din Pakistan, dar să le avem aici pe loc.”

Primele discuții despre această lege au avut loc acum două săptămâni. Ulterior, în spațiul public au apărut informații despre o presupusă fabrică clandestină de drone, negate de autorități. Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării susține că viteza cu care s-a răspândit informația și numărul conturilor implicate indică o posibilă distribuire coordonată. Potrivit instituției, această narațiune urmărește să promoveze ideea că Republica Moldova se militarizează și să creeze confuzie între informațiile false și cazurile reale de încălcare a spațiului aerian de către dronele rusești.

„Acest caz alimentează narațiunea rusă privind „militarizarea Republicii Moldova” și încearcă să creeze confuzie între un fals și incidentele reale de încălcare a spațiului aerian de către dronele rusești.

Calificarea acestor incidente reale drept „isterie” poate contribui la subminarea încrederii oamenilor în avertismentele oficiale privind securitatea spațiului aerian.”

Potrivit ministrului Apărării, proiectul se află în ultima etapă de consultări și a fost discutat inclusiv cu mediul de afaceri. Acesta urmează să fie aprobat de Guvern și apoi examinat de Parlament.