O femeie de 84 de ani din raionul Criuleni a rămas fără 16 mii de euro după ce a fost sunată în repetate rânduri de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Centrului Național Anticorupție. Victima și-a vândut apartamentul, iar ulterior ar fi transmis banii unei femei care s-a prezentat drept curier. Cazul a fost raportat autorităților abia acum.

Potrivit poliției, femeia a fost sunată de mai multe ori, între 10 august și 4 septembrie. Persoanele s-ar fi prezentat drept angajați ai CNA și au convins-o să-și vândă apartamentul. După aceea, i-au cerut să le dea o parte din banii obținuți.

A dat 16 mii de euro unui presupus curier

După vânzarea locuinței, victima a transmis fizic 16.000 de euro unei femei care s-ar fi prezentat drept curier. Cazul a fost raportat abia acum.

Autoritățile stabilesc cine sunt persoanele implicate.

Alte 37 de tentative, dejucate

În aceeași perioadă, poliția a dejucat alte 37 de tentative de escrocherie telefonică, înainte ca victimele să transmită bani.

Poliția le recomandă oamenilor să discute cu rudele despre metodele folosite de escroci și, dacă primesc un apel suspect, să întrerupă conversația și să sune la 112.