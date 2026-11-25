Se înăsprește legislația pentru violență domestică. Astfel, agresorii care vor încalca ordinul de restricție riscă închisoare. În prezent, ei se aleg doar amenzi. O altă modificare este și faptul că poliția va putea cere ordonanțe de protecție chiar dacă victima nu va depune o solicitare. Sunt câteva dintre prevederile aprobate astăzi în ședința de Guvern.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Oamenii care deja femeia o decis că nu vrea să-l vadă pe acel bărbat și să nu se apropie de ea și se violează acest ordin de restricții – pedeapsa penală va fi până la doi ani. Până la patru ani va fi atunci când a fost inclusiv inclusă obligația de monitorizare electronică și are brățară agresorul.”

De asemenea, autoritățile vor să oblige agresorii domestici să anunțe din timp despre plecările în afara țării.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „În cazul în care a fost emisă o ordonanță de protecție, agresorul este obligat să informeze organul de probațiune cu cel puțin 24 de ore înainte de plecarea din țară. Totodată, acesta va trebui să comunice detaliile despre călătorie, printre care punctul de trecere a frontierei, actul de călătorie, data și ora. Aceste informații vor fi comunicate și victimelor, care vor fi la curent cu data plecării, dar și când agresorul se întoarce în țară.”

Victimele vor fi informate și despre situațiile în care brățările de monitorizare nu vor funcționa.

Vladislav COJUHARI, MINISTRUL JUSTIȚIEI: „Victima să cunoască cu exactitate orice deviere a comportamentului sau a mijloacelor de monitorizare electronică după caz sau reevaluarea riscului care este setat de poliție.”

În același timă, poliția va fi obligată să ceară emiterea ordonanței de protecție chiar dacă victima nu va depune o cerere. Este vorba de cazurile de risc înalt.

Vladislav COJUHARI, MINISTRUL JUSTIȚIEI: „Am văzut cazuri în care victima, fiind expusă unor presiuni, constrângeri sau aflându-se într-o situație mai vulnerabilă, nu avea suficientă dedicație și nu sesiza instanța pentru aplicarea ordinei de protecție. Poliția acum// poate solicita direct instanța, în termen de 24 de ore, aplicarea acelui ordin de protecție.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Doar în ultimele 24 de ore, poliția a intervenit în 53 de sesizări privind violența în familie. În urma acestora au fost emise 17 ordine de restricție de urgență și 7 ordonanțe de protecția, emise de instanța de judecată. În 2025, în evidența Inspectoratului Național de Probațiune se aflau 838 de agresori, iar în primele nouă luni ale anului 2026, numărul acestora a ajuns la 812.”

CAZURI DE VIOLENȚĂ, 24 DE ORE

53 de sesizări

17 ordine de restricție

7 ordonanțe de protecție

AGRESORI ÎNREGISTRAȚI

2025 – 838 agresori

Primele 9 luni 2026 – 812 agresori

Noile modificări au fost elaborate inclusiv după tragedia de la Măgdăcești, atunci când o femeie a fost ucisă de soțul ei care, la rândul său, și-a pus capăt zilelor. Cazul a scos la suprafață o mulțime de lacune legislative. S-a aflat că femeia obținuse în repetate rânduri ordonanțe de protecție, iar agresorul purta o brățară de monitorizare electronică defectă. În timp ce era sub monitorizare, bărbatul a plecat peste hotare. A doua zi după revenire în țară, el a comis crima. În septembrie, guvernul a anunțat câteva soluții de urgență, printre care procurarea a 200 de brățări electronice noi pentru monitorizarea agresorilor familiali.