Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată, în seara zilei de 3 iulie, în culorile drapelului Statelor Unite ale Americii, pentru a marca 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a SUA.

Gestul simbolic a fost dedicat Zilei Independenței Statelor Unite și reflectă relațiile de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și SUA.

Parlamentul RM în culorile drapelului SUA/ Facebook

Mesajul lui Igor Grosu

Cu această ocazie, președintele parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare poporului american, evidențiind sprijinul oferit de Statele Unite Republicii Moldova de-a lungul anilor.

„Pas cu pas, am construit drumuri, am modernizat școli și grădinițe, am extins accesul la apă și canalizare și am făcut pași importanți pentru consolidarea independenței noastre energetice și a instituțiilor democratice. Pentru Republica Moldova, Statele Unite sunt un prieten de încredere, care ne este alături atunci când avem cea mai mare nevoie”, a declarat Igor Grosu.

Parlamentul RM/ Facebook

Totodată, a fost iluminat și Arcul de Triumf din Chișinău: „Felicitări SUA cu ocazia Zilei Independenței, la cei 250 de ani!”, a scris primarul capitalei, Ion Ceban.

Arcul de Triumf/ Facebook

250 de ani de la Declarația de Independență

La 4 iulie 1776, cele 13 colonii britanice din America de Nord au adoptat Declarația de Independență, document care a stat la baza constituirii Statelor Unite ale Americii. În acest an se împlinesc 250 de ani de la acel moment istoric.

Republica Moldova și Statele Unite au stabilit relații diplomatice la 18 februarie 1992. În cei peste 34 de ani de relații bilaterale, cele două state au dezvoltat cooperarea în mai multe domenii de interes comun.