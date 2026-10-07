Un bărbat din Republica Moldova, acuzat că a recrutat persoane pentru pregătirea a patru omoruri la comandă în Kiev, a fost trimis în judecată. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pentru executarea asasinatelor ar fi fost promisă o recompensă de 400.000 de dolari. Unul dintre cele patru omoruri ar fi eșuat, după ce două grenade au fost plasate într-o mașină abandonată, iar polițiștii au intervenit înainte ca planul să fie dus la capăt.

Potrivit PCCOCS, pentru executarea omorurilor persoanelor de importanță deosebită din Ucraina, ar fi fost pusă la dispoziție suma de 400.000 de dolari. Totuși, pentru ca să-și ascundă urmele, aceștia au convenit ca achitările să aibă loc în portmoneele virtuale, deci în criptomonedă.

Astfel, aceștia ar fi început pregătirile pentru executarea omorurilor celor patru ținte din Ucraina: un militar, un jurnalist renumit, un membru al conducerii unei întreprinderi strategice de stat, precum și un reprezentat pentru comunicare din administrația publică.

Opt persoane din Moldova, implicate în asasinat

În acest scop, cele opt persoane din Moldova recrutate de învinuitul trimis acum în judecată de procurorii PCCOCS au stabilit un plan, cu roluri separate pentru fiecare. Astfel, aceștia au închiriat o locuință în Kiev, după care au început urmărirea ilegală a persoanelor care urmau să fie asasinate (inclusiv deghizați în curieri ai comenzilor de mâncare), în vederea comiterii omorurilor.

Totodată, grupul criminal a stabilit și canalul prin care urmau să primească armamentul necesar comiterii o -morurilor, precum și au găsit și depozite unde să le păstreze, în diferite sectoare din Kiev.

De asemenea, din grupul infracțional făceau parte atât cetățeni ai Moldovei, cât și ai Ucrainei, o inculpată din statul vecin fiind condamnată penal pentru aceste fapte. Ce ține de asasinarea reprezentantului pentru comunicare din administrația de stat, inculpata a plasat două grenade într-o mașină părăsită de lângă locul de muncă acestuia.

Omorul a eșuat, după intervenția forțelor de ordine

Omorurile pe care le pregăteau, nu au avut loc, așa cum au intervenit forțele de ordine din Ucraina și Moldova.

În urma perchezițiilor au fost ridicate grenade, detonatoare de explozibil, arme de foc, inclusiv mitralieră Kalașnikov. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, cei implicați riscă să stea de la 15 la 20 de ani de închisoare.

Cazul a devenit cunoscut în februarie 2026 când polițiștii și procurorii moldoveni, alături de colegii lor ucraineni au descins cu percheziții pe teritoriul Republicii Moldova într-o cauză privind pregătirea asasinării unor persoane publice din Ucraina, acțiuni care ar fi fost coordonate de serviciile speciale rusești.

Ulterior, în Moldova, procurorii PCCOCS au reținut 4 persoane, printre care și recrutorul acestora, un bărbat de 30 de ani din Chișinău, anterior condamnat pentru trafic de droguri, ar fi recrutat două persoane din Moldova pentru a merge la Kiev sub acoperirea de curieri ai unei companii de livrare mâncare, cu scopul de a colecta informații despre viitoarele victime.

Pe lista potențialelor ținte se aflau cunoscutul jurnalist ucrainean, Dmitri Gordon, un critic la adresa Rusiei și care a fost dat în urmărire de Moscova, purtătorul de cuvânt al Direcției de Informații a Ministerului Apărării, șeful unei întreprinderi strategice de stat precum și ofițeri ai forțelor armate ale Ucrainei. Numele lor nu au fost făcute publice din motive de securitate.

Pentru omor, suspecților li se promiteau până la 100 de mii de dolari. Potrivit procurorilor, rețeaua a fost organizată și coordonată de serviciile speciale rusești.

Citeste si : Schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina: procurorii au prelungit arestul preventiv în cazul celor patru persoane reținute în Moldova - VIDEO