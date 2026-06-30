Zeci de angajări fără concursuri, milioane pentru instruiri de lux ale angajaților și licitații trucate. Sunt doar câteva dintre cele mai grave nereguli depistate de Centrul Național Anticorupție la MoldATSA, după scandalul care s-a lăsat cu mai multe demisii. Astăzi ofițerii CNA împreună cu procurorii anticorupție au descins cu percheziții la sediul instituției de stat de unde au ridicat mai multe probe, într-un dosar pornit pentru suspiciuni de abuz în serviciu în circumstanțe agravante.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au decins astăzi la sediul Moldatsa, de aici, de lângă Aeroportul Internațional Chișinău. Acțiunile au loc într-un dosar pornit pentru suspiciuni în abuz de serviciu în circumstanțe agravante. Perimetrul este îngrădit, iar cei din pază nu ne-au permis să intrăm pe teritoriu.”

„Noi nu avem purtător de cuvânt și accesul este interzis persoanelor neautorizate.

-Cine din administrație?

-Toți sunt ocupați.”

Dosarul a fost pornit la scurt timp după finalizarea verificărilor desfășurate de CNA la Moldatsa care au arătat mai multe nereguli săvârșite de administrația instituției de stat. Multe dintre aceste legate de angajări și remunerații ilegale.

Ina VOLOSCIUC, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL CNA: „În perioada 2023–2024, în cadrul întreprinderii au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice, iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși această obligație este prevăzută de legislație.”

CNA a constat că regulamentul intern îi oferea șefului instituției să decidă dacă să organizeze sau nu concursuri pentru angajare, ceea ce contravine legii integrității. În același timp au fost identificate cazuri când oamenii erau numiți direct de Dumitru Vangheli. În același timp, unora dintre angajați li se achitau premii sau stimulente salariale pentru sarcini care fac parte din atribuțiile obișnuite de serviciu. Nereguli au fost identificate și în ceea ce privește cumulul funcțiilor.

Ina VOLOSCIUC, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL CNA: „Unii angajați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții pe perioade îndelungate, de până la nouă luni, fără inițierea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, ceea ce depășește caracterul temporar și excepțional al acestui mecanism și poate genera riscuri de utilizare ineficientă a resurselor financiare.”

Ofițerii CNA au raportat și cursuri de instruire nejustificate la instituție, fiind identificate participări repetate la aceleași cursuri în locații costisitoare.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „În ultimii cinci ani, cheltuielile suportate de Moldatsa pentru instruiri au ajuns de 25 de ori mai mari. Dacă în 2020 s-au înregistrat 363 mii de lei, în primele nouă luni ale anului trecut suma depășea 9 milioane de lei. În același timp, compania opta pentru cursuri organizate de Asociația Internațională de Transport Aerian, care implica costuri mari, deși putea beneficia de cursuri gratuite sau mult mai ieftine prin intermediul Organizației Europeane pentru Siguranța Navigației Aeriene – Eurocontrol.

Un simplu calcul a arătat că în mediu pentru un curs prin intermediul Eurocontrol putea costa compania până la 40 de mii de lei, se opta pentru variante care costau până la 120 de mii de lei.

CHELTUIELILE SUPORTATE DE MOLDATSA PENTRU INSTRUIRI ȘI DEPLASĂRI

An Cheltuieli

2020 363.000 lei

2021 1.659.000 lei

2022 682.000 lei

2023 800.000 lei

2024 4.410.000 lei

2025 9.060.000 lei

Raportul CNA arată că la astfel de cursuri a participat și șeful demis Dumitru Vangheli. Potrivit documentului, acesta și un alt angajat au participat, în 2025, la trei instruiri organizate de IATA cu aceeași tematică în Singapore, China și Thailanda, deși cursuri similare au fost organizate și la Chișinău. Pentru aceste traininguri instituția a plătit peste un milion 800 de mii de lei.

În același timp, pentru un curs de limba engleză, de care a beneficiat contabilul șef al instituției, desfășurat în Marea Britanie înreprinderea de stat a achitat aproximativ 106 mii de lei. Și în ceea ce privește domeniul achizițiilor publice, CNA a constatat vulnerabilități, unele licitații ar fi fost trucate, fiind favorizați anumiți furnizori. Dumitru Vangheli nu a comentat raportul CNA. Acesta a fost demis pe 22 iunie în urma unei investigații a Ziarului de Garda, care a arătat ca ar fi prezentat un CV fals atunci când a fost angajat în calitate de director Moldatsa.