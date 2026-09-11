Un bărbat de 50 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la Chișinău, după ce ar fi vândut, cu 2.500 de lei, un permis de conducere ucrainean fals. Potrivit PCCOCS, acesta ar face parte dintr-un grup suspectat că producea și comercializa ilegal permise de conducere, inclusiv ale Republicii Moldova.

Potrivit anchetei, membrii grupului identificau persoane care voiau să obțină permisul fără pregătire și fără susținerea examenelor. Acestea transmiteau fotografii și date de identitate, iar suspecții confecționau permise false, inclusiv ale Republicii Moldova, în schimbul unor sume de bani.

Un permis ucrainean, vândut cu 2.500 de lei

Un bărbat de 50 de ani a fost reținut după ce ar fi vândut, într-un parc din sectorul Râșcani, un permis ucrainean fals pentru 2.500 de lei. Potrivit anchetatorilor, grupul ar fi falsificat și permise moldovenești.

Percheziții în dosarul permiselor false

În total, sunt vizate șase persoane, cu vârste între 30 și 50 de ani. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente, telefoane și suporturi informaționale.