Monitorizare electronică obligatorie în cazul arestului la domiciliu, introducerea consemnului în bazele de date ale instituțiilor de stat și măsuri mai stricte pentru inculpații aflați sub control judiciar. Acestea sunt câteva dintre modificările propuse de ministerul Justiției pentru a preveni fuga persoanelor cercetate penal înainte de condamnare. Proiectul de lege este examinat de parlament, iar experții în domeniu consideră că măsurile sunt necesare, însă atrag atenția că eficiența lor va depinde de aplicarea în practică.

Una dintre măsurile propuse de ministerul justiției este ca toți inculapații aflați în arest la domiciliu să fie obligatoriu monitorizați electronic. Ba mai mult, judecătorul ar putea decide aplicarea brățării și pentru persoane ce se află sub control judiciar, ceea ce până în prezent nu era posibil.

Dumitru VLEJU, SECRETAT DE STAT LA MINISTERUL JUSTIȚIEI: „Judecata la cazurile mai delicate și unde vede că poate fi o eschivare o să aplice acest mecanism. El nu este obligatoriu să fie de îndată aplicat la toți, după caz, după o analiză pe care judecătorul a să o efectueze.”

În același timp, părăsirea locuinței fără permisiune în timpul arestului la domiciliu va fi considerată o infracțiune penală la fel ca evadarea din penitenciar. Pentru asta inculpatul s-ar putea alege cu închisoare de până la 3 ani.

Dumitru VLEJU, SECRETAT DE STAT LA MINISTERUL JUSTIȚIEI: „Persoanele care părăseau domiciliul, fiind în măsură preventivă arest la domiciliu, pur și simplu se schimba măsura în arest preventiv. Respectiv, deja va fi calificată ca o infracțiune și va fi investigată în conformitate cu codul de procedură penală.”

Noul proiect elaborat de ministerul Justiției introduce și o nouă noțiune de consemn. Este vorba de o înregistrare a unei persoane în sistemele informaționale ale statului, pentru ca autoritățile să fie alertate atunci când aceasta este identificată.

Dumitru VLEJU, SECRETAT DE STAT LA MINISTERUL JUSTIȚIEI: „Dacă vorbim de consem la frontieră, o să fie menționat că persoana este în căutare și ea este necesar de oprit. Dacă vorbim de un consem de informare, va înștiința această persoană că ea se află în consem de informare cu înmânarea unei citații unde trebuie să se prezinte.”

Consemnul se va aplica instant și în momentul când instanța va pronunța o decizie de condamnare. Așa că persoanele condamnate care lipsesc la ședință vor fi anunțate din oficiu în căutare, potrivit noului proiect. Experții juridici spun că noile măsuri ar putea totuși lăsa uși deschise pentru fugari prin regiunea tranistreană.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMO-LEX: „Sunt o serie de măsuri care nu se regăsesc în alte legislații, este ceva special pentru că noi avem un teritoriu care nu este controlat, este vorba despre regiunea transnistriană. Măsurile care sunt impuse sunt măsuri care ar putea să prevină astfel de situații, dar să nu le limiteze la zero.”

Ilie Chirtoacă de la Centrul de resurse juridice spune că măsurile sunt binevenite însă nu este clar cum anume acestea vor fi implimentate.

Ilie CHIRTOACĂ, DIRECTORUL CENTRULUI DE RESURSE JURIDICE: „Întrebarea este dacă ele vor fi utile în practică, pentru că la noi legile sunt foarte bune, dar contează cum ele sunt implementate în practică și cred că aici avem aceeași problemă care poate apărea.”

Proiectul a fost votat de cabinetul de miniștri și acum se află pe masa deputaților. Până acum mai multe persoane care au fost condamnate au fugit înainte de pronuntarea sentinței, anume prin regiunea transnitreană, cum ar fi fosții deputați Alexandr Nesterovschi, Irina Lozovan, dar și fostul șef al Adunării Populare din Autonomia Găgăuză, Dmitrii Constantinov.