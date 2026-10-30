Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina poartă discuții tehnice privind introducerea controlului comun de frontieră pe teritoriul țării noastre. Protocoalele necesare au fost transmise părții ucrainene, dar nu au fost încă semnate. Sunt precizările făcute de Poliția de Frontieră după ce presa ucraineană a anunțat că Republica Moldova și-a dat acordul pentru organizarea controlului comun de frontieră la două puncte de trecere de la granița cu Ucraina.

Potrivit instituției, în prezent sunt în desfășurare discuții tehnice între autoritățile competente ale celor două state privind implementarea acestui mecanism pe teritoriul Republicii Moldova.

În acest sens, Chișinăul a transmis părții ucrainene proiectele protocoalelor privind desfășurarea controlului comun în punctele de trecere Criva–Mămăliga și Mirnoe–Tabaki. Documentele se află, în prezent, în proces de examinare de către autoritățile de frontieră ale Ucrainei.

Semnarea protocoalelor va fi posibilă după încheierea negocierilor și finalizarea procedurilor necesare de către ambele părți, precizează Poliția de Frontieră.

Care e scopul introducerii acestui mecanism

Potrivit instituției, scopul introducerii acestui mecanism este consolidarea securității cetățenilor, fluidizarea traficului transfrontalier și asigurarea unor condiții mai sigure și mai eficiente pentru traversarea frontierei de stat.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un termen concret pentru semnarea protocoalelor sau pentru începerea controalelor comune.

Presa ucraineană: Moldova a acceptat controlul comun la două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina

Astăzi, presa din Ucraina a scris că Republica Moldova și-a dat acordul pentru organizarea controlului comun de frontieră pe teritoriul său, la două puncte de trecere de la granița cu Ucraina. Este vorba despre punctele Criva–Mămăliga și Mirnoe–Tabaki, unde autoritățile celor două state urmează să desfășoare controale comune.

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