Cei care dețin telefoane Android au fost avertizați despre cutremurul de noaptea trecută, prin alerte sonore. Este o premieră pentru Republica Moldova. Sistemul Google folosește senzorii telefoanelor mobile pentru a detecta mișcările seismice și poate oferi oamenilor câteva secunde în plus pentru a se adăposti. Alertele funcționează când magnitudinea cutremurului este mai mare de 4,5 grade.

Acesta este sunetul alertei care a trezit din somn una dintre familiile din Moldova, cu doar câteva secunde înainte de cutremur. Momentul a fost surprins de camera de supraveghere din locuință. La scurt timp, seismul a început să zguduie întreaga încăpere.

Cetățenii moldoveni primesc, pentru prima dată, o asemenea notificare. Acest lucru a devenit posibil datorită unui upgrade făcut de Google la mijlocul lunii octombrie.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Sistemul Google transformă astfel telefoanele mobile în adevărate seismografe. Senzorii acestora detectează primele vibrații ale cutremurului, iar informațiile sunt transmise către un server, unde sunt analizate. Totuși, semnalul unui singur telefon nu este suficient.”

Pentru a confirma un cutremur, sistemul are nevoie de date de la zeci de mii de telefoane aflate în zona afectată. Acestea transmit simultan semnale către server, iar după analizarea informațiilor,

Google trimite alerte utilizatorilor din zonele în care seismul urmează să fie resimțit. Pentru orașele care sunt mai îndepărtate de epicentru pot primi o notificare cu până la 10 secunde mai devreme. Timp în care ai putea să iei niște măsuri sau cel puțin să nu te panichezi.

Atenție, însă! Pentru a putea primi astfel de alerte, este obligatoriu ca telefonul să fie conectat la internet și să fie setat pe modul normal. Cu alte cuvinte, modul „Nu deranja” trebuie să fie dezactivat.

Serghei DIACONU, DIRECTORUL GENERAL AL CENTRULUI NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „Este integrat în sistemul de servicii noi Google, care unește sistemele din toată lumea. Nu lucrează atunci când telefonul nu are conexiune la internet.”

De asemenea, trebuie să te asiguri că funcția este activată în telefon. Pentru asta, intri în Setări, accesezi secțiunea „Siguranță și urgențe”, selectezi „Alerte de cutremur” și activezi opțiunea.