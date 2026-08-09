Deconectările de energie au fost evitate și astăzi, după ce necesarul a fost acoperit. Premierul Vasile Tofan susține însă că situația rămâne dificilă în luna august. Șeful Guvernului îndeamnă oamenii să economisească energia în orele de vârf, pentru a evita majorararea tarifului.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Cred că tot augustul, până pornesc ploile, o să fim în zona de risc. Din păcate, căldurile se mențin la nivel foarte înalt în Europa, asta duce la nivelul scăzut al râurilor. Pe Dunăre, autoritățile române fac lucruri titanice, îneacă barje, fac ziduri de protecție, explodează stânci, doar ca în zona Cernavodă, acolo, să ridice apa. Dar situația rămâne foarte complicată.”

Criza energetică din regiune este provocată de seceta severă, care a dus la scăderea accentuată a nivelului Dunării. Din această cauză mai multe centrale electrice și-au redus semnificativ capacitatea de producție a energiei electrice. Iar energia de avarie, care este procurată pentru a acoperi deficitul este mai scumpă.

