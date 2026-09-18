Au trecut prin foc și apă, au alergat cu saci plini de nisip în spate și au încasat pumni cu nemiluita. Tot efortul a fost pentru a primi bereta neagră, simbolul suprem al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Este un trofeu pe care și l-au dorit 51 de polițiști moldoveni și români. La capătul celor 12 probe în care și-au testat limitele fizice și psihice, doar jumătate și-au pus pe cap mult râvnita beretă.

Testul a început la aproape ora 9 dimineața, cu probe de rezistență fizică. Treptat, probele au devenit mai dificile.

Cu saci de 30 de kilograme de nisip în spate, au alergat până la o autospecială, i-au încărcat, iar apoi au trebuit să împingă vehiculul.

„Mai aveți puteri?

-Mai avem, trebuie să mergem înainte.”

După kilometrii parcurși prin pădure, concurenții au fost puși să-și demonstreze și forța.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Acum participanții care s-au grupat câte trei duc câte un cauciuc mare. Forță, putere și rezistență de asta au nevoie aici la fiecare secundă.”

„Am venit de la Iași până aici, mergem până la final. Abia începe greul. Asta a fost încălzirea.”

„Până la moarte și după.

Rezistăm, trebuie.”

După probele de forță, a venit testul preciziei.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Pentru bereta neagră este nevoie nu doar de forță, dar și autocontrol. Aici ofițerii intră într-o încăpere unde se emană gaz și trebuie să reziste un minut.”

A urmat o nouă probă de rezistență – urcarea unui deal înalt.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Și când crezi că nu mai au puteri, urmează o altă probă. De aceasta dată, ofițerii trebuie să treacă peste un râu de pe un mal pe altul cu ajutorul unei funii.”

A urmat un traseu cu mai multe obstacole – înălțime, foc și sârmă ghimpată.

Ultima și poate cea mai grea probă a fost lupta corp la corp. Trei minute în care au trebuit să-și găsească ultimele rezerve de putere.

La competiție au participat și militari din Armată.

„Sunt mândru că am trecut traseul, am trecut probele, un pic obosit, un pic picioarele nu le simt, o coastă mă doare, dar mergem înainte.”

Și nouă polițiști din România.

Alin PETRUȘ, PARTICIPANT: „Mă simt foarte onorat că am ajuns la frații noștri de peste Prut să ne arătăm bărbăția și rezistența și mulțumim frumos că ne-au primit și au fost foarte ospitalieri cu noi”.

După 12 probe doar, 25 din 51 au obținut râvnita bereta neagră.

Vasile STEGĂRESCU, ȘEFUL BRIGĂZII „FULGER”: „Bereta neagră este un simbol a unității, un simbol care ne caracterizează bărbăție, un simbol care ne caracterizează ca forțe speciale.”

Competiția este organizată de peste 20 de ani în cadrul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”.