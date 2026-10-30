Numărul camioanelor care ajung zilnic la frontiera moldo-română a crescut cu aproximativ 50% față de media obișnuită. Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, spune că autoritățile au suplimentat numărul de angajați și au folosit piste reversibile la Leușeni-Albița pentru a reduce timpul de așteptare.

Potrivit directorului Serviciului Vamal, la frontiera moldo-română au ajuns zilnic aproximativ 3.000 de camioane, cu 50% mai multe decât în mod obișnuit. Aglomerația a fost determinată de efectul sezonier și de unele modificări normative din România.

Pentru a reduce timpul de așteptare, autoritățile au suplimentat numărul de angajați și au folosit piste reversibile la Leușeni-Albița. Măsurile au contribuit la deblocarea traficului, iar numărul camioanelor aflate la rând a scăzut.

„Acest lucru a permis deblocarea situației și reducerea rândului. În momentul actual există mult mai puține camioane la așteptare”, a declarat Radu Vrabie.

Citeste si : Sute de camioane cu cereale, în cozi la Leușeni și Sculeni pentru a doua zi consecutiv. Autoritățile explică de ce s-a aglomerat ieșirea din țară - VIDEO

Serviciul Vamal vine cu recomandări pentru transportatori

Într-un comunicat, Serviciul Vamal recomandă transportatorilor să aleagă punctele de trecere în funcție de itinerar și de tipul transportului.

Pentru camioanele goale sunt indicate punctele Cahul–Oancea și Costești–Stânca, iar la Costești transportatorii pot utiliza sistemul de programare electronică BQS.

Instituția mai recomandă depunerea anticipată a declarațiilor prin sistemele electronice NCTS și ENS, precum și verificarea documentelor înainte de plecare, pentru a reduce timpul petrecut la frontieră.

3.098 de camioane au trecut frontiera în 24 de ore

În ultimele 24 de ore, prin toate posturile vamale de frontieră ale Republicii Moldova au trecut 3.098 de camioane, în ambele sensuri de deplasare. Pe fondul creșterii fluxului de transport, Serviciul Vamal anunță măsuri pentru fluidizarea traficului și vine cu recomandări pentru transportatori.