Spitalul Clinic Bălți a venit cu explicații după ce în spațiul online au fost publicate imagini care surprind condiții insalubre în blocul alimentar al instituției medicale. Conducerea spitalului susține că fotografiile au fost realizate într-o încăpere destinată spălării și curățării legumelor și fructelor, unde infrastructura nu a mai fost renovată de mulți ani, și anunță că a inițiat deja procedurile pentru reabilitarea completă a blocului alimentar.

Potrivit administrației, imaginile nu provin din zona în care sunt preparate bucatele pentru pacienți, ci din secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, situată la etajul întâi al blocului alimentar, un spațiu separat de bucătăria propriu-zisă.

Reprezentanții instituției afirmă că angajații blocului alimentar au semnalat în repetate rânduri necesitatea efectuării unor lucrări de reparație, însă solicitările acestora nu ar fi fost soluționate de fostele conduceri ale spitalului.

„Fotografiile sunt din secția de prelucrare primară (spălare și curățare) a legumelor și fructelor, situată la etajul I, spațiu separat de zona de pregătire a bucatelor. În această încăpere nu au fost întreprinse demult acțiuni pentru a îmbunătăți condițiile de infrastructură. Chiar dacă au fost înaintate mai multe demersuri de angajații blocului alimentar, fostele administrații nu au dat curs solicitărilor respective”, se arată în reacția instituției.

Conducerea promite renovarea completă a blocului alimentar

Potrivit administrației, directorul interimar a constatat încă de la prima vizită necesitatea unor intervenții urgente, iar Consiliul Administrativ a aprobat inițierea procedurii de licitație publică pentru elaborarea proiectului tehnic privind reparația capitală și renovarea întregului bloc alimentar.

În prezent, spitalul se află în procesul de contractare a companiei care va realiza proiectarea lucrărilor, conform procedurilor legale.

ANSA va decide dacă activitatea bucătăriei va fi sistată

Conducerea instituției anunță că va solicita intervenția Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care urmează să efectueze o expertiză și să stabilească dacă blocul alimentar își poate continua activitatea în timpul lucrărilor sau dacă va fi necesară sistarea totală ori parțială a acesteia.

„Vom interveni cu o solicitare către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pentru efectuarea expertizei și emiterea unei concluzii privind sistarea parțială, în condițiile lucrărilor curente, sau totală a activității blocului alimentar”, precizează administrația.

Pacienții vor primi hrană prin servicii de catering

Pentru ca alimentația pacienților să nu fie afectată în perioada lucrărilor, administrația Spitalului Clinic Bălți anunță că va demara de urgență procedurile de achiziționare a serviciilor de catering.

„În regim de urgență se va iniția achiziționarea serviciilor de catering pentru a asigura în continuare alimentarea pacienților pe parcursul spitalizării”, au transmis reprezentanții instituției.

Imaginile apărute în mediul online au stârnit numeroase reacții și critici din partea internauților, care au pus sub semnul întrebării condițiile în care este pregătită hrana pentru pacienți. Conducerea spitalului susține însă că fotografiile surprind o zonă care necesită renovare și dă asigurări că vor fi întreprinse măsuri pentru modernizarea completă a blocului alimentar.

Astăzi, un consilierul municipal MAN a făcut publice imagini care arată condiții insalubre în blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți. În fotografii se arată pereți degradați, murdărie și un aspect care a stârnit reacții pe rețelele sociale. În reacție, ministerul Sănătății a anunțat că tratează cu maximă seriozitate situația și a solicitat administrației spitalului informații despre starea încăperilor, măsurile întreprinse până acum și planul de remediere.